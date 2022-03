Alberto le abrió la puerta a una posible reelección: “Este es el primer mandato que tengo”

Compartir esta noticia:











Durante un acto por el Día Internacional de la Mujer, Alberto Fernández afirmó que la administración del ex presidente Mauricio Macri “endeudó al país como nunca nadie había endeudado a Argentina”.

El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer a la oposición por discutir «si acepta o no» el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de recordar que la administración del ex mandatario Mauricio Macri «endeudó al país como nunca nadie había endeudado a la Argentina», y le abrió la puerta a una posible reelección en 2023.

«Esta deuda que me toca a mí negociar y ver cómo se paga no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo si acepta o no el acuerdo que estoy proponiendo», apuntó Fernández.

Al encabezar el acto por el Día Internacional de la Mujer en el partido bonaerense de José C. Paz, Fernández hizo referencia a la posibilidad de ir por la reelección en 2023, al realizarse una promesa al intendente local Mario Ishii.

«Mario, ante tu pueblo te prometo que, antes de que termine este primer mandato que tengo, yo te garantizo que van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz», enfatizó Fernández.

En momentos en que el Gobierno nacional busca avanzar en las negociaciones para lograr que el Congreso apruebe el proyecto de ley del acuerdo con el FMI, el jefe de Estado apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio.

«Se ofenden y se rasgan las vestiduras cuando uno les dice lo que hicieron», disparó el Presidente, y acusó a los dirigentes de Juntos por el Cambio de afirmar que «no son culpables de nada», en relación al endeudamiento con Fondo.

Al respecto, Fernández destacó: «Con (el fallecido ex presidente) Néstor Kirchner trabajamos incansablemente para poner de pie a la Argentina, esa recuperación siguió con Cristina (Kirchner), pero en 2015 llegó Mauricio Macri y todo volvió a ser como fue. Endeudaron al país como nunca antes nadie lo endeudó».

«Con ustedes vamos a poner a la Argentina una vez más. No es con los especuladores, con los que se llevaron la plata, es con los que trabajan, que todos los días se esfuerzan, para estirar el presupuesto familiar y darle tranquilidad», manifestó.

A su turno, Ishii envió un fuerte mensaje a los diputados nacionales del Frente de Todos: «Voten lo que necesita el Poder Ejecutivo, no traicionen al pueblo».

Las palabras del intendente se producen en medio de las marcadas diferencias que existen en la coalición gobernante respecto del acuerdo con el FMI, que incluso derivó en la renuncia de Máximo Kirchner como titular del Bloque oficialista en la Cámara baja.

«Quiero decirle a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros…Porque cuando se hizo la lista estaban escondidos, 30 días antes no los encontramos, y se pusieron en la lista. Ahora que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo, que no traicionen la pueblo. No podemos entrar en default», fustigó.

Por último, el jefe comunal sentenció: «Entrar en default sería una catástrofe nacional. Queremos refinanciar como podemos no como queremos».

