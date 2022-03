Chacras en Toay: vecinos y vecinas reclamaron libre deuda frente a la Municipalidad

Compartir esta noticia:











Este miércoles, el grupo de vecinos y vecinas que reclaman un libre deuda por chacras compradas en un condominio en Toay, se manifestaron frente a la municipalidad y fueron recibidos por el jefe comunal Rodolfo Álvarez.

El grupo de vecinos y vecinas asegura que la compra de los terrenos es legal y entregaron un petitorio al intendente. “Yo entiendo que esto es un capricho, porque legalmente, lo que está haciendo la municipalidad en este momento es trabar un negocio inmobiliario”, señaló Gustavo Velozo a Plan B.

“Hoy nos juntamos todos y volvemos a hacer el reclamo, a decir que queremos el libre deuda de las chacras. Somos muchas personas y queremos dejar bien en claro el tema, porque hubo medios que sacaron de contexto la realidad. En nuestro caso, nos juntamos 20 personas y compramos chacras de tres hectáreas. Somos todas personas trabajadoras y esto es absolutamente legal, no hemos hecho nada ilegal, las compramos en condominio”, dijo.

“En este caso, la municipalidad no nos libera el libre deuda porque dice que nosotros construimos y eso es mentira. No se ha construido nada en las chacras. La municipalidad está haciendo futurología y hasta el momento, no hemos construido nada”, agregó.

“Por eso le preguntamos al Intendente en una marcha pacífica, porque veo que hay policías, pero no hemos venido violentamente. Un funcionario público se debe al pueblo y es lo que debería estar haciendo el Intendente, debería estar escuchándonos y que nos expliquen por qué no nos dan el libre deuda”, señaló Velozo

Los manifestantes explicaron que entregaron una nota al intendente de Toay Rodolfo Álvarez. “Buscamos hablar con el Intendente y que nos expliquen por qué no nos van a dar el libre deuda. En las notas que les ha contestado al señor Marcelo Gallego, que es el dueño, le dicen que es porque tenemos terrenos cerrados: compramos un campo entre veinte personas, uno querrá poner ovejas, chivos o vacas, no vemos nada malo”.

“¿Por qué la gente de dinero puede comprar alrededor de Toay tres hectáreas y nosotros no?; ¿Por qué nuestra plata vale menos si la ganamos bien?”, dijo Velozo.

Consultado si analizan intimar a la comuna, Veloso dijo que “no podemos intimar, porque tenemos un boleto de compra venta en la escribanía de Leonardo de Paz, que nos ha ayudado mucho, tanto como la inmobiliaria Conrad. No podemos intimar a la municipalidad, pero sí hacerle saber que está haciendo algo que no corresponde. El propietario de las tierras sí puede intimar y entiendo que ha enviado una carta documento”.

“Yo entiendo que esto es un capricho, porque legalmente, lo que está haciendo la municipalidad en este momento es trabar un negocio inmobiliario, no hay otra, hemos comprado todo bien. Compramos tres hectáreas entre 20 personas. Hasta el momento, no hay construcciones, por más que la municipalidad dice que sí, incluso hubo medios periodísticos que dijeron que eran terrenos irregulares o que ya hemos construido, pero no es así”, agregó.

En referencia a la versión que dio el municipio, que hay terrenos menores a tres hectáreas, Veloso dijo que “dicho por el señor Marcelo Gallego, hay chacras de tres hectáreas, no menores a tres hectáres y de cuatro hectáreas. No habría ningún problema.El Intendente en la nota pone que hay irregularidad, que hay cercos, algo que es verdad, pero no tiene nada de malo”, aclaró.

Consultado por qué hay personas a las que les integraron el libre deuda, Velozo dijo que “de las 27 chacras, 14 se dieron el libre deuda y otras 13 no. Es una pregunta que hacemos, cuando en realidad están todas iguales. Y las que consiguieron el libre deuda, también fueron compradas por muchas personas. Las chacras son todas iguales y no hay nada que no corresponda. Incluso hay chacras que nos dijeron que eran positivas para el libre deuda y ahora nos dicen que no”.

“Quiero hacer una aclaración y le hablo a todos los escribanos de La Pampa. Hemos ido a pedirles que sigan solicitando el libre deuda y nos dicen que no, porque hay medios que dijeron que esto es irregular. Cuando uno jura al recibirse, lo hace para hacer las cosas bien, les pedimos a los escribanos que no tengan miedo con la municipalidad de Toay o ningún otra, no hay nada ilegal. Nosotros sabemos que la compra que hicimos es agraria, que no se puede construir en esos lugares”, agregó.

En referencia a compradores que se sintieron estafados, Velozo dijo que “yo tengo una parte de una chacra, donde se me explicó que se compraba en condominio, con porcentaje, firmamos el boleto de compra venta en la inmobiliaria y luego en la escribanía. Yo soy un comprador que vi una publicación en la inmobiliaria de Conrad, que me explicó bien y que los terrenos eran tres hectáreas en condominio, cada una con un porcentaje”.

Por último, Velozo afirmó que hay cerca de 460 personas afectadas en esta operación. “Lo que buscamos es el libre deuda y que no se trabe un negocio inmobiliario. Nos juntamos tantas personas porque no tenemos el poder adquisitivo para comprar un terreno para construir un terreno el día de mañana. Compramos una inversión porque entendemos que Toay va a seguir creciendo. Hoy no está en nadie poder construir, porque sabemos que no es legal, estaríamos en infracción”.

Luego de la protesta, el jefe comunal Rodolfo Álvarez, junto a Hector Lorenzo, de Asuntos Jurídicos del municipio y Rolando Giudice, secretario de Hacienda y Finanzas, iniciaron una reunión para tratar de llegar a una solución en el conflicto. Del encuentro, también participó el dueño de la chacra, Marcelo Gallego, junto a los manifestantes.

