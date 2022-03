La Mutlisectorial de La Pampa rechaza el acuerdo con el FMI y pide que el gobierno desconozca la deuda

Compartir esta noticia:











Organizaciones partidarias, sindicales, feministas y militantes políticos pidieron que el Gobierno de Alberto Fernández no pague la deuda externa contraída por Mauricio Macri

En un documento que firmaron varias organizaciones de la Provincia, pidieron que la deuda la paguen los que la contrajeron.









El documento, dice:

El gobierno actual ha llegado a un arreglo con el staff del Fondo Monetario Internacional. La negociación para refinanciar la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri se cerró y el proyecto de ley presentado por Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Guzman, ya ingresó al Congreso para su tratamiento.

El gobierno anterior y el FMI acordaron a espaldas del pueblo una de las mayores estafas políticas y económico-financieras de nuestra historia. Se trata de 45 mil millones de dólares que se utilizaron para fuga de capitales, ni uno solo dólar en beneficio de lxs argentinxs. Hay herramientas jurídicas suficientes para desconocer esta deuda fraudulenta, ilegitima e impagable. No solo el gobierno anterior incumplió con los pasos legales para tomar semejante deuda, también el FMI es responsable al violar sus propios estatutos.

El acuerdo que presenta el actual gobierno consiste en recibir del Fondo el mismo monto que Macri tomó en el 2018 y reemplazarlo por el actual con su carga de intereses y plazos de pago. Si esto ocurre la estafa del macrismo se estaría convirtiendo en algo legal, con lo que se acabarán los argumentos para reclamar a futuro. Con este acuerdo cerrado entre el FMI y el gobierno se pierde la oportunidad de considerar nula la Deuda tomada por el Macrismo y sus socios políticos, no se podrá suspender su pago, ni investigarla para determinar a los responsables de haberla contraído y fugado.

El acuerdo implica revisiones trimestrales, donde el FMI auditará al gobierno argentino para que cumpla con las metas del acuerdo. Se trata de un cogobierno para digitar nuestra política económica, donde la Argentina va a estar bajo amenaza de default en caso de no cumplir con las exigencias del Fondo. Esto muestra que la Deuda es un problema económico, pero sobre todo político. Nos arranca soberanía ya que cada tres meses nos va exigir que se cumplan sus metas económicas, financieras y políticas.

Con el acuerdo se legitima el fraude al pueblo argentino y se les brinda impunidad a los estafadores. No solo al gobierno anterior sino al FMI, condenando así a varias generaciones de argentinxs a pagar una Deuda que como pueblo no contrajimos ni avalamos. Desde la resignación y también desde el engaño se nos dice que no van a haber ajustes ni inflación. Frases como “nada se puede hacer”, “hay que honrar las deudas” y “es el mal menor” suenan como conformidades trágicas desde los sectores políticos y gremiales interesados en acordar.

La historia de acuerdos (23) entre Argentina con el Fondo muestra que los mismos jamás fueron en beneficio del país. Por el contrario, condicionaron nuestras políticas locales e internacionales, violando cualquier posibilidad de autodeterminación como pueblo. Reformas previsionales, laborales, tributarias y tarifarias, sin dudas serán exigidas, como lo fueron en el pasado, cercenarán los derechos de lxs trabajadorxs, siendo las mujeres las más afectadas en la sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos, sufrimiento que impactará directamente en niños, jóvenes y ancianos.

Sabemos lo que significa achicar el gasto social y reducir políticas públicas. Nos dicen “crecer para pagar” y a esto les decimos que NO. Hay que crecer para que no existan, como tenemos hoy, 19 millones de pobres. Para que no se sigan avasallando los derechos del 60% de nuestrxs niñxs que viven en la pobreza, que actualmente se alimentan en comedores y merenderos casi exclusivamente a base de harinas. Si esta crisis en la que nos encontramos existe aún creciendo al 10%, imaginemos como será cuando la economía crezca entre 1,5 y 4% como lo proyectan en el acuerdo. El aumento de tarifas de Servicios públicos esenciales como luz, agua y gas, serán parte de esas exigencias y requisitos impuestos, que se buscan ocultar bajo argumentos técnicos. De esa manera la inflación continuará golpeando nuestros ingresos. El modelo productivo extractivista y del agronegocio se consolidará aún más, saqueando y destruyendo nuestros recursos naturales para obtener ingresos destinados al pago de la Deuda.

Tal vez, estos graves efectos no se vean en los primeros meses, pero sin dudas, en un periodo no muy lejano, la crisis social que ya existe en el país, se exacerbará a niveles insostenibles. En verdad, las políticas de austeridad del último tiempo, la suba de las tarifas, el anuncio de que no se aumentará el número de planes sociales, cuando nuestra economía se encuentra fuertemente golpeada y la insistencia en políticas extractivistas de los recursos naturales para la generación de dólares son ya, hoy mismo, efectos del acuerdo que aún ni siquiera fue aprobado en el Congreso.

En la Pampa también decimos que este Acuerdo significa entregar el presente y futuro de nuetrxs hijxs y nietxs. Significa retroceder 200 años cuando éramos colonia de España. Nos quita la posibilidad de mostrar dignidad y soberanía considerando nula esta estafa que el pueblo no contrajo. Por eso le exigimos a nuestrxs diputadxs y senadorexs Nacionales que reflexionen y, NO acompañen en el parlamento este acuerdo presentado por el Ejecutivo nacional, cumpliendo con el compromiso democrático y republicano asumido ante el Pueblo que los votó.

Por eso, como en el resto del país, esta Multisectorial, junto a los sindicatos, a las demás organizaciones sociales, políticas y partidarias, de mujeres, estudiantiles, territoriales y de derechos humanos que repudian el Acuerdo, convocamos a una movilización popular para el dia JUEVES 10 a las 18:30 hs en la Plaza San Martín, PORQUE SI NO LO HACEMOS AHORA, MAÑANA SERÁ TARDE.

LAS ESTAFAS NO SE PAGAN !!

QUE PAGUEN LXS QUE LA FUGARON !!

JUICIO Y CASTIGO A MACRI Y TODXS LXS RESPONSABLES !!

LA DEUDA ES CON EL PUEBLO !!

Suscriben este documento:

ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO, LUZ Y FUERZA LA PAMPA, SINDICATO DE TRABAJADORES JUDICIALES; SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SALUD, CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA, SINDICATO TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CENTRAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMA; DESAYUNADOR COMUNITARIO VILLA GERMINAL, PAN Y ROSAS, MOVIMIENTO TRABAJADORES EXCLUIDOS, DESDE EL PIE; COOPERATIVA DE CADETES, POLO OBRERO; LA DIGNIDAD – CONFLUENCIA; SINDICATO DE TRABAJADORES DE VIALIDAD PROVINCIAL; SINDICATO DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS; SINDICATO ÚNICO DE CONDUCTORES DE MOTOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA; SINDICATO DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS; CÁTEDRA LIBRE ERNESTO CHE GUEVARA; FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD; PARTIDO COMUNISTA; FRENTE PERONISTA BARRIAL; PATRIA GRANDE; PO, MST, PTS; PATRIA GRANDE; JUVENTUD GUEVARISTA; PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO; PARTIDO INTRANSIGENTE; PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO; NILDA REDONDO; RICARDO CHELI, ALEJANDRO URIOSTE; SIGUEN ADHESIONES.

