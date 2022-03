¡Que se valore bien nuestro trabajo, nuestro conocimiento!

Compartir esta noticia:











TIWAILHATI MAYEK TOCHEMYAJ WET TOHANYAJ (#IdiomaWichi)

FALILTUMANGEPE TAIÑ KUZAW MEU KA KIMUN MEU! (#IdiomaMapuche, Mapuzungun)

LURAÑANAKASA, YATIÑANAKASA WALI YAQ’AÑASPAWA (#IdiomaAymara)

UHO’ QA QOIANAPIGI NA QARONATAC, NAM QARAUATONAXANAXAC (#IdiomaQom)

CAIA’MAGATE’TEGUÉ DA CARO’UENATAGANAGAC CHACAI DA CARAVANAGANAGAC (#IdiomaMocovi)

YAEP+ ÑANDEPARAV+K+, ÑANDE ARAKUA (#IdiomaSimbaGuaraní)

Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen vivir manifestamos:

Nosotras, Mujeres y de los 36 Pueblos Naciones que habitamos los territorios ancestrales hoy en conflicto por el despojo y el saqueo de un modelo extractivista, reflexionamos en este nuevo #8M y denunciamos, una vez más, que padecemos el #Terricidio de las empresas extractivistas y trasnacionales en complicidad con los gobiernos provinciales y nacionales que están arrasando y contaminando la madre tierra, sin ningún escrúpulo.









Nosotras habitamos nuestros territorios, no como un pedazo de tierra donde extraemos «materia prima o recursos” según la lógica de este sistema. Nuestros territorios están cargados de vida, cada elemento tiene su fuerza y con ella hemos ido creando nuestro arte, un saber milenario, del cual muchos compran como objeto decorativo para sus casas. Estas creaciones nacen de nuestras manos, de una sabiduría ancestral, cultural, un legado que hemos heredado de la Madre Tierra. Estas artes no son remuneradas con el valor y la importancia que tienen, no son reconocidas en el ambiente laboral. Sólo importamos para algunos sectores siempre y cuando permitamos el #ExtractivismoCultural, no quieren comprender que nuestras creaciones de cerámica, pintura, tejido, cestería y más, nacen de los territorios que hoy desmontan, queman, saquean, y desalojan comunidades enteras para llevar a cabo sus prácticas Terricidas.

El territorio para nosotras es esencial como naciones Indígenas, ya que estamos intrínsecamente relacionades con él. Sufrimos como Mujeres, como Niñas, como Ancianas porque destrozan nuestros cuerpos, nuestros territorios, nuestro futuro. Nuestra voz debe escucharse en el mundo entero: ¡Basta de Genocidio Indígena!

Con la fuerza que nos impulsa a seguir luchando por la vida, la vida toda, realizaremos en el mes de Mayo el Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas en #Salta, donde nos encontraremos para fortalecer estrategias en contra de la violencia de género en los territorios, balance de las campañas #BastaDeChineo y #BastaDeTerricidio, a fin de llegar a ideas propositivas en resguardo de la Tierra y la Vida.

El compromiso para el resguardo de la vida toda, debe ser una acción de todas, todos y todes!

#BastaDeTerricidio #BastaDeChineo #8M #ElGenocidioEsHoy #ParoInternacional

