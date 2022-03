Se hacen pasar por policías y demoran a dos personas en la zona de Naicó (videos)

Compartir esta noticia:











Dos personas retiradas de la fuerza de seguridad interceptan a un automóvil que andaba por la zona de Naicó e intentan hacer una requisa del vehículo. Se produce un altercado y luego de varios minutos, el vehículo puede continuar su camino. Este miércoles presentaron una denuncia penal contra los falsos policías.









Marcos Heick contó que en la zona de Naicó fue demorado por personas que aducían ser policías. Circulaban en motos, pero no estaban uniformados. Se supo que son retirados de la fuerza al servicio de un campo privado.

“Voy a visitar a mi hermano, salimos a hacer turismo rural por un camino vecinal. Veníamos pasando una tarde linda y de repente me pasan dos motos, frenan unos 50 metros más adelante y me obligan a frenar. Lo primero que hacen es sacarme una foto del auto y después se arriman aduciendo que son policías de La Pampa”

“Uno un poco sabe de estas cosas, que la Policía anda con su uniforme, con su vehículo, cómo corresponde. Entonces sospeché que no eran policías porque nada estaba identificado. Me quieren revisar el auto, preguntan si somos cazadores, y ahí es donde prendo la cámara”, añadió en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Le digo vos no sos policía y él me dice que si, que es policía. Con la cámara encendida veo que ellos no andaban con casco, no tenían patentes ni las luces reglamentarias, por lo que empecé a sospechar aún más”, relató Heick.

“Sigue la discusión, ya hacía 10 minutos que no nos dejaban pasar por un camino vecinal. No quisieron correr las motos, no nos dejaban circular. Se arma una discusión, mi hermano se baja, pero no pasó a mayores”, destacó.

Luego “se tranquilizaron las cosas y pudimos seguir circulando, pero nunca corrieron las motos. En una parte uno afirma que trabaja en el campo privado de Ligalupi. Ahí nos cae la ficha que no eran policías de La Pampa”.

“Ellos aducen que son policías de La Pampa, que me tenían que requisar el auto y que no podía circular. Eso no lo pueden hacer, yo estaba paseando, estaba haciendo turismo. Hoy presentamos la denuncia en fiscalía para que se investigue si hubo un delito”, finalizó Marcos Heick.

