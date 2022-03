Acuerdo con el FMI: FIT, Liberales y López Murphy adelantaron su voto negativo

Compartir esta noticia:











Los bloques del Frente de Izquierda, las dos bancadas liberales y el diputado López Murphy, de Juntos por el Cambio, son los únicos votos negativos confirmados al acuerdo con el FMI que se debate en el recinto de la Cámara Baja.









Los votos negativos son importantes ya que, tras el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para acompañar el acuerdo, los 9 votos negativos constituyen una minoría.

Los diputados y diputadas que adelantaron su voto negativo al proyecto del acuerdo argentino con el FMI son, Nicolás Del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina Del Plá, por el Frente de Izquierda.

“No entiendo la alegría. Están creando el virreinato del FMI dándole el cogobierno al FMI, dejando que cada tres meses el país quede a tiro de default y que el Fondo sea el que decide qué se hace y qué no se hace en la Argentina”, dijo Bregman.

Además anunciaron su voto negativo los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel, José Luis Espert y Carolina Píparo.

“Todo lo que está proyectado con este acuerdo está mal. Acá se plantea un falso dilema: si se paga o no se paga. Hay un sector que dice que lo pague el acreedor y otro, en aras de la responsabilidad, que el ajuste lo pague el sector privado mientras la joda de la política sigue porque aumenta el gasto público, algo profundamente inmoral. El ajuste no tiene que caer sobre el sector privado, no puede seguir pagando esta locura, no puede seguir sosteniendo esta economía parasitaria. Estamos al borde del abismo y quieren seguir con la fiesta. Vamos a votar en contra de esta porquería», aseguró Milei.

Por su parte, Espert comenzó repudiando las manifestaciones en las inmediaciones del Congreso contra el pacto de las fuerzas políticas para aprobar el proyecto de acuerdo con el FMI. «Me da mucha tristeza lo que está pasando en la calle. Condeno la violencia. Mi más sentido apoyo a las fuerzas del orden que están tratando de poner ordenes a vándalos y casi asesinos», dijo y adelantó su voto negativo, «nuestra oposición no tiene que ver con ideología. Nosotros creemos que las deudas hay que pagarlas, pero en un acuerdo con el Fono la condicionalidad es el programa económico y esa condicionalidad es un programa desastroso para aquellos a quienes servimos, es decir, los ciudadanos de a pie”.

También Ricardo López Murphy, adelantó que no acompañara el acuerdo, pese al acompañamiento del interbloque de Juntos por el Cambio. “Han ocurrido incidentes en las calles en los que se ha incendiado a un policía. La violencia no paga y este Congreso no cederá a ninguna presión que se haga en las calles. Mi solidaridad con las fuerzas de seguridad que están sosteniendo esta terrible situación. Este acuerdo es malo, es pésimo. No propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer. La Argentina necesita reformas estructurales urgente y profundas”, expresó.

