Denuncia a di Nápoli por las rendiciones de cuentas: “No sabemos con qué nos vamos a encontrar”

El presidente del bloque de concejales del FrePam, Gustavo Estavilla, señaló que no tienen ningún tipo de respuesta ante la denuncia contra el intendente Luciano di Nápoli por no rendir cuentas durante un año y medio.

“Por el momento no tenemos ninguna respuesta, todavía no hemos podido tomar nota de algún avance en la causa judicial, En cuanto a la municipalidad o el Concejo Deliberante, no hemos tenido ningún tipo de respuesta de ellos, más allá del comunicado que sacaron”, dijo el concejal a Plan B Noticias.









– ¿Ni siquiera les dijeron algo una charla informal?

– No, entiendo que si no lo han hecho hasta este momento, no lo van a hacer. Si no dieron la cara en su momento antes de la denuncia, menos lo van a hacer ahora,

– ¿Con Larrañaga pasó algo similar?

– En su momento en la época de Larrañaga hubo un atraso y luego un entendimiento entre el Deliberante y el Ejecutivo para poner un plazo final para la presentación de las rendiciones. Ahora el compañero de bloque, el concejal Pera, les manifestó esa chance en una sesión a este gobierno, pero no fue tomado en cuenta.

– ¿Existe la posibilidad de que no se presenten las rendiciones de cuenta?

– Nunca se dio en la historia. Hubo algún atraso como en la época de Larrñaga, pero era mínimo y se solucionó. Terminó la gestión rindiéndose las cosas. Esto que ocurre en la gestión del intendente di Nápoli nunca se dio.

– ¿Con la mayoría automática pueden solucionarlo?

– Si, cómo todo, podrían aprobar la cuenta de inversión sin tener las rendiciones presentadas. Con la forma casi monolítica que trabajan, tranquilamente pueden usar la mayoría automática para este tema y otros en el futuro

– ¿Y eso tendría visos de legalidad?

– Da apoyo al Ejecutivo, pero en estas cuestiones donde la ordenanza es tan clara, que obliga a presentar las rendiciones diarias hasta un día después y la mensual hasta un mes después, lo único que puede haber es un pronunciamiento político apoyando al intendente, pero los tiempos para las rendiciones no se han cumplido y no han sido subsanados.

– ¿Se trata de un desorden absoluto o hay algo más?

– La verdad es que no lo sé porque no hemos podido ver las cuentas. Si llegamos a tener la oportunidad de acceder a esas rendiciones, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Lo que sabemos es que ha ejecutado un presupuesto y medio sin darle la posibilidad de conocer, a este Concejo y a la ciudadanía, cuál fue el destino de esos fondos.

