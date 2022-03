El Frente de Izquierda se moviliza en Santa Rosa contra el FMI: “se cayó la mentira, es un pacto de ajuste”

Compartir esta noticia:











A la par del acto organizado a nivel nacional, el Frente de Izquierda Unidad de La Pampa junto a otras organizaciones convocan a una concentración con movilización para jueves 10 de marzo a las 18:30hs en la plaza San Martín de Santa Rosa “Está en juego nuestro futuro. No podés faltar”, arengan.









“Hay que luchar contra la aprobación del pacto que cerraron el Gobierno y el Fondo. No al FMI, no al ajuste, las estafas no se pagan. Que los sindicatos rompan la subordinación al Gobierno, convoquen asambleas y un paro activo. Pongamos en pie un movimiento de lucha para rechazar y resistir este nuevo saqueo”, señalan

Aseguran que “Se cayó la mentira: es un pacto de ajuste. Se van conociendo los detalles y se cayó la mentira de que negociaban un plan sin ajuste. Si se aprueba el acuerdo, lo que viene son más aumentos de tarifas de los servicios públicos, ajuste fiscal, extractivismo y destrucción del medioambiente, pérdida de soberanía nacional para que a nuestro país lo cogobierne el FMI y degradación de la vida de trabajadores, jóvenes y jubilados, así como de la educación o la salud públicas. La inflación es una de las claves maestras del plan que acordaron. No lo podemos permitir”.

“Si ya venimos sufriendo un ajuste hace rato, ahora quieren ir por más: quieren tomar una nueva deuda con el FMI y organizar toda la economía nacional durante años para pagar la deuda ilegítima e ilegal que dejó Macri. Que la paguemos nosotros mientras los bancos, los acreedores o los sojeros siguen de fiesta. ¿No era que el Gobierno mismo decía que la deuda de Macri era ilegal? ¿No era que íbamos a “recuperar lo perdido? ¿Cuánto tardará el Fondo en exigir aún más ataques y reformas como las que aplica en todo el mundo?”, se preguntaron.

“La izquierda lo había denunciado desde el primer momento y junto a cientos de organizaciones de trabajadores, sociales, de mujeres, juveniles, ambientalistas y de derechos humanos hicimos dos multitudinarias movilizaciones en diciembre y en febrero. Este 10 de marzo vamos de vuelta con todo, para ser una multitud en las calles que luche por impedir que se vote esta entrega. Quieren pagar una estafa a costa del pueblo. No lo podemos dejar pasar”, añadieron.

“El FMI volvió para cogobernar el país. Quieren que durante los próximos 12 años las grandes decisiones se tomen desde Washington. El acuerdo que quieren aprobar implica que el FMI venga cada tres meses a decir qué es lo que hay que hacer en nuestro país. Harán «revisiones» de nuestra economía y si no les gusta pedirán más ajustes y reformas bajo el chantaje de no desembolsar fondos. ¿Si eso no es un pacto de coloniaje, qué es? En la historia argentina y del mundo, ya lo conocemos de memoria y sabemos que el final de esa película siempre es malo”, resaltan.

“La juventud hoy es la que más sufre la desocupación, los peores trabajos y salarios, la crisis de la educación y la vivienda. El FMI es fanático de los planes de ‘primer empleo’ que precarizan a la juventud, como ya hizo en otros países. También del desfinanciamiento de la educación pública y las pasantías que entregan como mano de obra barata a los pibes y pibas. El Presidente ya anunció en el Congreso que pondrá en marcha algunos de esos planes de ‘primer empleo’”, destacan.

“El acuerdo también viene a empeorar la situación en la que ya se encuentran millones de mujeres: jefas de hogar sin vivienda, madres solas con salarios por debajo de la canasta familiar, recortes a los subsidios y planes con los que sobreviven en los barrios más pobres, achiques presupuestarios para la prevención de la violencia de género, para Educación y Salud”, aseguran.

“El Frente de Izquierda Unidad rechazará la aprobación del pacto en el Congreso. Pero para rechazar su aprobación y empezar la resistencia si logran imponerlo, hay que salir a las calles. Al ajuste y al FMI solo podemos frenarlos si ponemos en pie un gran movimiento de lucha unitario, en todo el país. En ese camino la jornada del jueves 10 será clave. Tenemos que ser miles alzando nuestras voces: no al FMI, no al ajuste, las estafas no se pagan”, convocan.

“Porque hay otro camino, que no es fácil, es de lucha, pero es el único realista si queremos dar vuelta la historia y evitar un nuevo saqueo: romper con el FMI y hacer un desconocimiento soberano de la deuda, con medidas de emergencia como la nacionalización de la banca y del comercio exterior, así como la estatización bajo control obrero de los recursos estratégicos del país, en el camino de un Gobierno de los trabajadores que reorganice la sociedad en función de las necesidades de las mayorías, y no de los intereses de unos pocos”, finaliza el Frente de Izquierda Unidad.

