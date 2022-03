FMI: tras el acuerdo en Diputados, Alberto Fernández compartió una foto con Cristina Kirchner

Compartir esta noticia:











Luego del acercamiento con la oposición, y con el rechazo de partes del kirchnerismo al proyecto, el presidente compartió un mensaje del diputado nacional Eduardo Valdés, con una imagen del jefe de Estado y su vice en su primer acto de campaña de 2019.

En la noche de este miércoles se conoció el principio de acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para aprobar el entendimiento de renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras este punto clave para su Gobierno, el presidente Alberto Fernández compartió en redes sociales una imagen en donde se lo ve junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, acompañada por un fuerte mensaje de unidad escrito por el diputado Eduardo Valdés.

La imagen que reúne a Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue publicada por el diputado Eduardo Valdés en su cuenta oficial de Twitter, en medio de un contexto complejo para el oficialismo, cuyo acuerdo con el FMI enfrenta la resistencia de La Cámpora y el desacuerdo del Frente Patria Grande, encabezado por Juan Grabois.

En la unidad está nuestra fuerza. Nos encontramos en un momento decisivo de cara al futuro. Con responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo, es tiempo de fortalecer al @FrenteDeTodos pic.twitter.com/a3E963mXCG — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) March 9, 2022

La foto se remite al 25 de mayo de 2019, cuando ambos compartieron en Merlo el primer acto de campaña para las elecciones presidenciales, una semana después de que Cristina anunciara que Alberto sería el candidato a presidente.

«En la unidad está nuestra fuerza. Nos encontramos en un momento decisivo de cara al futuro. Con responsabilidad y compromiso con nuestro pueblo, es tiempo de fortalecer al @FrenteDeTodos», fueron las palabras de Valdés, legislador cercano tanto a Cristina como a Alberto, horas después de que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, alcanzara un acuerdo con la oposición para aprobar el entendimiento con el FMI.

La postura de la vicepresidenta acerca del entendimiento con el FMI no ha sido manifestada abiertamente, pero su silencio y el el posicionamiento de los diputados kirchneristas de las comisiones que trataron el proyecto trabajado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, dan la pauta de la la posición de Cristina. Eso se suma a la renuncia de su hijo Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados tras conocerse el acuerdo de renegociación del gobierno y el Fondo.

Momentos antes de compartir esa imagen subida por Valdés, Alberto Fernández compartió declaraciones de Sergio Massa en C5N acerca del entendimiento con la oposición. El mandatario retuiteó las publicaciones del diputado provincial Nicolás Russo, dirigente del Frente Renovador, quien subió una serie de tweets con las declaraciones de Massa.

De acuerdo con el dictamen firmado, la nueva iniciativa no incluirá el memorándum de entendimiento ni la carta de intención. Como contó La Nación, los distintos bloques opositores, incluso los más afines al Gobierno, no estaban dispuestos a avalar el programa, con las metas incluidas. Esto debido a que consideraban que se trata de una responsabilidad del Poder Ejecutivo y no del Congreso.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, presididas por los oficialistas Carlos Heller y Alicia Aparicio, emitió el dictamen correspondiente casi llegando a medianoche. La discusión en el recinto se dará este jueves desde las 14.

