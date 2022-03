Son más de 400 en Santa Rosa: gran concurrencia de venezolanos y venezolanas para realizar trámites en su embajada

Compartir esta noticia:











Migrantes venezolanos y venezolanas concurrieron hoy a una delegación de la embajada de su país a realizar todo tipo de trámites. En las primeras horas de la mañana, concurrieron más de 30 personas.

Este jueves, en el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), ubicado en Pellegrini 132, se realizó un operativo conjunto de acceso a derechos para migrantes de Venezuela entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sergio Job, coordinador CAJ de la Zona Centro del Inadi, dialogó con Plan B y brindó precisiones sobre la actividad. “Estamos haciendo un operativo junto a la embajada de Venezuela para ciudadanos y ciudadanas venezolanas que están en La Pampa y poder realizar todo tipo de trámites y no tengan que viajar, por ejemplo, a Buenos Aires”.

“Nosotros veníamos identificando esta problemática desde hace un tiempo y cuando hubo una cierta acumulación de casos, hablamos con la embajada para hacer este operativo, que comenzó a las 8 de la mañana.

Job afirmó que desde las 7,30 horas ya había personas esperando para atenderse. “No hemos parado de atender en lo que va de la jornada y ya atendimos a más de 30 ciudadanos y ciudadanas y hay bastante esperando. Estamos contentos de poder aportar soluciones”.

“Entre los trámites que estamos haciendo, hay algunos migratorios, hasta otros locales en el país, como el vencimiento del DNI de allá, regularizar la situación en la que están acá. Ordenar un poco sus papeles y que les permitan acceder a distintos derechos que tienen en territorio argentino.”, agregó.

Job afirmó que la comunidad de venezolanos y venezolanas supera las 400 personas. “Hasta empezar a juntar a la gente y poder encarar la jornada de hoy, no teníamos identificado con claridad este número y dónde estaban o qué hacían. Este operativo se ha hecho en otros lugares. La idea es avanzar con otras comunidades como la boliviana. Todavía no tenemos fecha, pero queremos avanzar en este sentido”.

“Este operativo se realizará hoy, con trámites hasta la hora que sea y luego habrá una reunión donde las encargadas de la embajada de Venezuela charlarán con las ciudadanos y ciudadanas para quedar a disposición y en vínculo permanente con ellos”.

Consultado sobre quienes no puedan asistir a esta jornada, Job dijo que “desde ahora quedarán los lazos desde los Centros de Acceso a la Justicia y llegarse y tramitar lo que sea, vía nosotros”.

“Estos son trámites de ordenar papeles. Como problemática más general del país, durante la anterior gestión de gobierno, ingresaron bajo el título de refugiados, cuando no cumplen los requisitos y eso trae un montón de problemas, al momento de regularizar papeles, ya que no tienen el trámite normal de cualquier ciudadano o ciudadana que ingresa de otro país. No sé si ha sucedido acá, pero sí en operativos en otros lugares”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios