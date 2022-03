Adelanto: el “Sapo” Valquinta intentó suicidarse y está internado en coma famacológico

Compartir esta noticia:











Héctor Mario “Sapo” Valquinta se encuentra internado en terapia intensiva luego de intentar ahorcarse en la ducha de la Alcaidía de Santa Rosa. Lo encontró su hijo Gonzalo, con quien comparte la celda de detención. La familia denuncia una “extorsión” del Ministerio Público Fiscal.

La esposa de Valquinta, Jésica Rosignolo, confirmó a Plan B Noticias que su marido se encuentra internado en coma famacológico luego de intentar quitarse la vida esta mañana en la Alcaidía de Santa Rosa.









Según pudo saber Plan B, el exboxeador le dijo a su hijo que se iba a duchar y se demoró más de lo esperado. “Al no escuchar la ducha, Gonzalo fue al baño y lo encontró colgado. Lo bajó y llamaron a una ambulancia. Ahora está en terapia intensiva, en coma farmacológico y no le llega oxígeno al cerebro. Esto pasó por lo que la justicia le está haciendo, no se por qué se la agarraron con él y con toda la familia”, conto Jésica Rosignolo.

Gonzalo declaró esta mañana que su padre está mal psicológicamente desde que entró. Según el mismo relato, Valquinta no puede creer “lo que está haciendo la justicia” ya que considera que ellos se defendieron.

Héctor Mario Valquinta, su hijo Gonzalo y su esposa Jésica Rosignolo están detenidos por la brutal agresión a Rodrigo Valquinta. Se los investiga por tentativa de homicidio.

El hecho investigado ocurrió el 28 de diciembre de 2021. Por esa pelea familiar Rodrigo Valquinta estuvo 45 días en terapia intensiva y una semana en clínica médica, hasta que le dieron el alta para que complete la rehabilitación física y mental en su vivienda.

Acuerdo

Rosignolo contó que la fiscala Cecilia Martiní les hizo una propuesta de juicio abreviado por el cuál ella y Gonzalo Valquinta quedarían en libertad, pero Héctor Mario tiene que aceptar una condena de 4 años de prisión efectiva “sin beneficios”.

“Lo que hace la fiscala es una extorsión, no nos puede dar la libertad a nosotros a cambio de que él esté preso. Nuestra libertad es a condición de la pena contra mi marido, algo que ninguno de los dos aceptamos”, señaló.

“Lo que le pase a mi marido es responsabilidad de la justicia y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ayer mandé a mi cuñada a pedir ayuda porque mi marido estaba muy mal desde que lo detuvieron. Nos dijeron que no pueden ayudarlo y que lo único que podían hacer es ver si le consiguen un psicólogo. Además él no tiene abogado y se comprometieron a averiguar por qué pasa eso”, agregó.

“Lo que le pase a él es por culpa de la policía, la justicia y Derechos Humanos, porque lo quieren matar, no sé por qué se la agarraron con él. Es la fiscala la que está poniendo a mi marido en esta situación. Esto es una extorsión”, finalizó.

