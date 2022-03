Litto Nebbia presenta hoy “Con esta boca en este mundo” en Casa Museo Olga Orozco

Compartir esta noticia:











El musico rosarino brindará una charla a las 17 horas de este sábado, en la Casa Museo Olga Orozco, sobre la grabación del disco “Con esta boca en este mundo”, en el que musicaliza junto a César Franov material inédito de la poetisa pampeana. Como cierre de la jornada, a las 21 horas, dará un recital en vivo, libre y gratuito.









Litto Nebbia presenta hoy a las 17 horas el material inédito «Con esta boca en este mundo» en la Casa Museo Olga Orozco, en Toay.

El disco fue editado el año pasado por el sello Melopea. En él, Nebbia y Franov musicalizan a Olga Orozco leyendo sus poesías.

«A comienzos de 1998 grabamos en Melopea un álbum de poesía argentina musicalizada por la cantante María Cristina Turró –Nada más que poesía…–, producido por César Franov. Un día César me avisó que esa tarde pasaría a escuchar algo del trabajo en curso la poeta Olga Orozco, que es amiga de María Cristina. Fue una gran noticia, yo ya era un lector de su obra, la admiraba, pero no la conocía personalmente. Cuando llegó, nos encontramos frente a una mujer con gran personalidad, mucha humildad, y muy afable”, recordó Nebbia en una entrevista que dio a Pagina12.

“Por entonces, yo estaba muy sensible porque veníamos de grabar los poemas del gran Tito Reyes, último vocalista de Aníbal Troilo. Él improvisaba, con su manera única de decir, tan canyengue, tan sentimental, tan barrio, y yo lo acompañaba con el piano o la guitarra. Me gustó mucho hacer eso, tanto que se me ocurrió: ¿por qué no repetir la misma aventura con Olga Orozco? Cuando se lo propuse, al comienzo dudó. Creo que porque no terminaba de imaginar cómo podía quedar. Finalmente aceptó y a la semana siguiente hicimos el primer intento. Ella recitó el poema ‘Con esta boca en este mundo’ mientras yo iba tocando un plan de armonías y modulaciones que me habían inspirado la lectura del poema. Su manera de decir y su especial tonalidad vocal daban un aire muy sentido. Nos gustó mucho como quedó”, relató Nebbia.

A la semana siguiente, según lo prometido, Orozco volvió al estudio de grabación con todo un material seleccionado por ella misma, que grabó en una sola tarde. “Inclusive vino con el orden de los poemas para el disco”, destacó Nebbia. “Grabó todo y se fue dejándonos el tiempo y la libertad necesaria para completar la idea. Yo tomé para musicalizar seis de los poemas y convoqué a César (Franov) para que se hiciera cargo de los tres restantes. Fue realmente un sueño hacer música a partir de lo que había recitado”, contó Nebbia. “Olga murió al año siguiente sin que hubiéramos podido editar el álbum. Como sucede en Melopea y en tantas producciones independientes, terminás un trabajo y luego viene el problema económico. En veinte años no encontramos la manera de publicarlo, hasta que llegó el auspicio de la Secretaría de Cultura de La Pampa y el Museo de Olga Orozco de Toay”, repasó el músico rosarino.

Tras el cierre de la jornada, Nebbia brindará un espectáculo musical de acceso libre y gratuito a las 21 horas en la Casa Museo Olga Orozco, en la Av. 13 de Caballería, en Toay.

La propuesta forma parte de Nodos MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas), que tienen como objetivo la promoción, visibilización y puesta en valor de las industrias culturales regionales de la Argentina, federalizando y descentralizando los alcances del MICA convirtiéndolo a su vez, en un mercado itinerante que se traslada por distintos puntos de la Argentina.

El mismo es organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de su Secretaría de Desarrollo Cultural y Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa y la Municipalidad de Toay.

La actividad se presentó ayer en el Medasur de Santa Rosa, con participación de la secretaria de Cultura de la Provincia, Adriana Maggio; el intendente de Toay, Rodolfo Álvarez; integrantes del equipo de Coordinación de Producción Nodo MICA, Paola Lalia y Walter Peña.

Las distintas charlas y talleres darán inicio desde las 10 horas de este sábado y el cierre será a las 21 horas, a cargo de Litto Nebbia, con un espectáculo musical para todo el público.

Programa

Sábado 12

10:00 MESA MICA: ECONOMÍA CULTURAL

Presentación de la Plataforma Digital MICA. Las problemáticas territoriales dentro del campo cultural. Herramientas y estrategias para la implementación de proyectos.

Participan: Ariela Peretti, Directora Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional.

11:00. TENDENCIAS EN EL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS

Charla a cargo de Roxana Amarilla. Modera: Matilde Ruggero.

12:00. Charla de autoridades con beneficiarios de Programas Manta, Desarrollar y Músicas esenciales.

14:00. CONCIERTO DIDÁCTICO. “El vibráfono en la Música Popular”.

Charla e interpretación a cargo de José Gabriel Santamarina.

15:00. Música AUTOGESTIÓN Y FORMALIDAD ¿CAMINOS SEPARADOS?

Charla a cargo de Alexis Turnes Amadeo. Modera: Mario Figueroa.

16:30. Danza. SER ARTISTA INDEPENDIENTE DE DANZA. UNA DISCIPLINA Y UNA PRÁCTICA DIARIA.

Charla a cargo de Mayra Bonard. Modera: Lucas Arteaga.

17:00. Litto Nebbia en Casa Museo Olga Orozco – Sala La Fantasma.

Charla sobre grabación de material inédito “Con esta boca en este mundo”, el disco recientemente editado.

18:00. ARTES VISUALES

Charla a cargo de Marcelo Dansey. Modera: Paula Boh.

19:00. Cierre Institucional con autoridades nacionales, provinciales y municipales en la Casa de la Cultura y el bicentenario.

21:00. CIERRE DE ACTIVIDAD

Espectáculo musical en vivo de Lito Nebbia. Acceso libre y gratuito para todo público.

STAND MICA: Durante el desarrollo de las jornadas habrá un stand que funcionará como punto de información sobre las actividades MICA y las políticas relacionadas a las Industrias Culturales; y sobre la plataforma MICA y las herramientas disponibles.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios