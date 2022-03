Maquieyra faltó a la votación del acuerdo con el FMI por que estaba de luna de miel

Compartir esta noticia:











El diputado pampeano fue uno de los ausentes de Juntos por el Cambio en la votación del proyecto de acuerdo con el FMI en la Cámara Baja. Se casó a fines de febrero y se tomó licencia por su «luna de miel».









Martín Maquieyra se casó el 28 de febrero y luego se fue de luna de miel, por lo que no participó de la votación que se llevó a cabo en el Congreso, donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se olvidaron de la grieta por un instante y aprobaron el acuerdo de endeudamiento con el FMI.

La decisión hasta fue cuestionada por el propio presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien consideró que esos legisladores «desoyeron» lo resuelto por ese espacio, que acompañó la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

«Por supuesto que no me gusta que ningún diputado no acate una decisión que toma el bloque», señaló el ex funcionario bonaerense en referencia a las ausencias del porteño Fernando Iglesias; del pampeano Martín Maquieyra, del neuquino Francisco Sánchez y del fueguino Héctor Stefani.

Entre los diputados pampeanos tampoco hubo grietas. Tanto los peronistas Hernán Pérez Araujo, Varinia Liz Marín, y los cambiemistas Martín Berhongaray y Marcela Coli no se diferenciaron ante el tema más importante de la gestión de Ablerto Fernández por la deuda contraída por Mauricio Macri.

Maquieyra, también de Juntos por el Cambio y del que no hay dudas sobre su postura ideológica respecto al tema, se fue de luna de miel tras su casamiento y pegó el faltazo a la sesión que permitió que avanzara el acuerdo con el FMI en Diputados, pateando la pelota de la definición al Senado de la Nación.

El proyecto, aprobado en la Cámara baja por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, ya fue girado para su sanción definitiva al Senado y comenzará a ser tratado el lunes a las 15 en la comisión de Presupuesto de la cámara alta, que contará con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán.

