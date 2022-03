Estela de Carlotto: “Hasta que no lo digan ellos, no creo en la ruptura entre Alberto y Cristina”

Compartir esta noticia:











La titular de Abuelas de Plaza de Mayo tildó de «imperdonable» el ataque del cual Cristina Kirchner fue víctima en la última sesión del Congreso, cuando un grupo numeroso de manifestantes arrojaron cascotes de piedra contra el ventanal de su oficina en el Senado.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó hoy que no cree en una eventual «ruptura» entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner «hasta que no lo digan ellos».

«Mirá, de la ruptura, hasta que no lo digan ellos, no lo creo. Ellos siguen siendo el presidente y la vicepresidenta. Ella tiene su poder en el Senado y él, en las resoluciones totales del país, que son gravísimas», explicó.

En tanto, calificó de «imperdonable» el ataque del cual Cristina Kirchner fue víctima en la última sesión del Congreso, cuando un grupo numeroso de manifestantes arrojaron cascotes de piedra contra el ventanal de su oficina en el Senado.

El destrozo del vidrio de la ventana a través del proyectil de piedra se produjo cuando la ex presidenta mantenía una reunión en su despacho con su hijo, el diputado Máximo Kirchner, con el senador Oscar Parrilli, y con la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti.

«Esa agresión a su oficina, con esos realmente alocados personajes que usan la violencia… eso es imperdonable», sentenció De Carlotto en diálogo con «Contacto Noriega», el programa «Contacto Noriega» que conduce Adrián Noriega por Radio AM 990.

La referente del movimiento de Derechos Humanos aseguró que pese a los ataques que recibe Cristina Kirchner «no va a renunciar».

«Nosotros, los organismos, y personalmente Abuelas, le hemos mandado un mensaje muy cariñoso y muy alentador, dándole fuerzas para seguir. Sabemos lo que es luchar contra los muros y la mala gente. Tenemos 45 años de experiencia y ella nos acompañó siempre, junto con su gobierno y el de Néstor Kirchner. Entonces, lo que quieren es destruirla, bajarla, porque es una mujer pensante», reflexionó.

Consultada sobre la relación que mantiene con Madres de Plaza de Mayo, De Carlotto explicó que con Madres Línea Fundadora desde Abuelas de Plaza de Mayo mantienen una relación de «hermandad total» y están «siempre conviniendo y haciendo cosas en conjunto» a través de una mesa de Derechos Humanos integrada por todos los organismos históricos.

En cambio, reconoció que con el sector de Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini no existe «ninguna relación», debido a «los agravios» que ha recibido en el pasado de parte de ella.

«Con quien no tenemos ninguna relación es con las Madres de Hebe de Bonafini, a quien respeto mucho por su dolor pero no por sus agravios», aclaró.

De Carlotto también se permitió dar su opinión sobre el movimiento feminista, del cual dijo que valora mucho, aunque deslizó diferencias respecto a los sectores minoritarios de mujeres jóvenes que no toleran las diferencias respecto de otros grupos de mujeres.

«Hoy en día hay una juventud muy grande con el tema. Se presentan, reclaman, tienen sus códigos. Lo que yo les pido es que no exista la violencia, que exista el respeto por las diferencias entre grupos de mujeres en lucha», analizó.

Y agregó: «Por supuesto a aquellos quienes reniegan de esto, no los acepto porque ya es medio una condición que exigimos desde mi generación. Yo salía a trabajar cuando las mujeres no trabajaban. Pero era porque yo quería hacerlo, si no quería, no lo hacía. Ya nosotros empezamos a dar algunos gestos de revolución femenina pero bueno, sobre todo siendo mujeres y recorriendo el mundo en nombre del Nunca Más. Así que yo respeto siempre que sean respetuosas también».

