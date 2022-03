Valquinta sigue en estado crítico, conectado a un respirador

Compartir esta noticia:











Héctor Mario Valquinta (46) permanece internado en terapia intensiva desde el viernes pasado cuando intentó quitarse la vida en el baño de la Alcaidía de Santa Rosa. Adempas, contrajo neumonía.

El exboxeador sigue en estado crítico, conectado a un respirador artificial, bajo coma farmacológico luego de intentar suicidarse el viernes pasado cuando le ofrecieron cumplir la liberación de su esposa, Jésica Rosignolo, y su hijo Gonzalo, a cambio de que acepte una pena de 4 años de prisión efectiva sin beneficios.









“Levantó fiebre, se la regulan con antibiótico y sigue en estado crítico”, contó la esposa a Plan B Noticias.

Cada mediodía la llaman desde el Hospital Lucio Molas para informarle el parte médico. “Los brazos y los pies los mueve, pero lo mantienen dormido para que no se despierte mientras está en terapia, Todavía no le hicieron la tomografía para ver el grado de la fractura en la tráquea y se agarró una neumonía”, añadió Rosignolo.

Los tres están detenidos bajo la carátula de “tentativa de homicidio” en perjuicio de Rodrigo Valquinta, sobrino del exboxeador, que estuvo 45 días internado en terapia intensiva y una semana en clínica médica hasta que fue dado de alta. En su casa tiene que seguir con la recuperación física y neurológica.

Apelación

Jésica Rosignolo contó que sigue detenida y a la espera de la resolución de la apelación que presentó su defensa.

“El viernes cuando pasó todo esto, le designaron el abogado porque se quiso quitar la vida. Esperaron que él se hiciera algo para designarle un abogado. Mi hijastro firmó el papel sin saber que le estaban dando un abogado, ni sabía que lo estaba firmando. Le tocó Mariela Necchini, una abogada que mi esposo no quería porque ya había tenido problemas con ella”, añadió.

“La fiscala con la oferta del juicio abreviado para que nos den la libertad a nosotros, lo que le está diciendo que le quea la muerte o la cárcel”, sentenció.

“Ese viernes me suspendieron la audiencia de apelación y yo creo que me van a salir con cualquier cosa. El lunes anterior por quinta vez me niegan la libertad y la domiciliaria. Pedimos la apelación, cayó para el viernes y la prorrogaron para hoy a las 7:30 de la mañana. Hoy se hizo y todavía no hay resolución porque el juez tarda entre 3 y 5 días. Tengo miedo de que me puede esperar algo peor. Acá mandan ellos y hacen lo que quieren con tu vida”, dijo Rosignolo.

Incendio

La esposa de Héctor Mario Valquinta contó que por el incendio del gimnasio de boxeo mientras ellos estaban detenidos, presentaron una denuncia y señalaron como responsable a Facundo, hermano de Rodirgo. Acompañaron la acusación con los videos de las cámaras de vigilancia

“Hoy llaman desde fiscalía y dicen que no pueden hacer nada porque ellos no lo distinguen. Nosotros somos familia y sabemos que fue él. Les pedimos que miren la cámara del Cecom que tenemos a 20 metros del gimnasio. Y lo hacemos porque elloos estaban sentados frente a la escuela, a metros de la cámara, y luego se cruzaron al gimnasio. Quieren dejar todo en la nada. me robaron los elementos del gimnasio y me lo quemaron”, lamentó.

“Si hubiese sido mi esposo le hubieran dado 20 tiros y listo. Ahora no quieren hacer nada

lo captaron a mi sobrino súper drogado y la madre y el padre llaman a la policía para que se lo lleven. Molestaron a mi inquilino que viven al lado del gimnasio, pero cómo tienen miedo, no quieren denunciar”, dijo,

“Lo de ellos queda en la nada y nosotros estamos presos por él, te da mucha impotencia que nos sigan metiendo presos. En un segundo, la justicia te desarma la vida”, finalizó.

