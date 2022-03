Bonavitta destacó la transversalización de las políticas de género que realiza la gestión municipal

Compartir esta noticia:











La directora de Políticas de Género y Diversidad de la comuna, Gabriela Bonavitta, calificó como muy rico y positivo el balance del programa de actividades coordinado desde el municipio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En ese contexto, sostuvo que se pudo desarrollar una agenda bastante importante y potente para conmemorar toda una Semana de la Mujer, que particularmente desde la Dirección a su cargo, se propuso iniciarla el 7 de marzo, con el Día de la Visibilidad Lésbica, fecha que se tomó como política desde que asumió la actual gestión. En base a ello, se desarrolló una actividad que incluyó una charla debate y un partido de fútbol femenino en el Estadio Municipal, donde participaron jugadoras y técnicas de los clubes Pampa Fútbol, All Boys y del elenco local del estadio.









En referencia al encuentro, la funcionaria detalló que “fue una actividad muy interesante donde pudimos hablar de muchos temas, entre ellos, de cómo nos cuesta a las mujeres ingresar al mundo del deporte, lograr la equidad e igualdad de oportunidades y sobre todo de retribución económica en dicho ámbito. También estuvimos analizando algunas cuestiones muy concretas de discriminación por género. Como el caso de una reconocida jugadora del seleccionado nacional de hockey, a las cual llamaron para hacerle preguntas sobre el novio futbolista, o el caso de dos jugadoras de fútbol que son pareja y las echaron de su club por besarse en el vestuario”, dijo en diálogo con Radio Municipal Santa Rosa (FM 94.7),

Bonavitta afirmó en ese sentido que en un país donde la Ley de Matrimonio Igualitario es un hecho, y donde existe también una Ley de Identidad de Género y se brega constantemente la no discriminación, no se puede dejar pasar por alto este tipo de recrudecimiento de algunos mensajes de odio, que no solo No hay que avalar, sino que también es necesario detenerse a desmenuzarlos para poder derribarlos.

Siguiendo con la agenda de actividades por el 8 de marzo, destacó que el lema que acompañó este año el cronograma, “la Transformación también es Cultural”, dio pie a la realización de varias actividades artísticas, entre ellas dos propuestas teatrales que fueron en primer lugar un aglutinador, para poder encontrarse y escucharse mutuamente, y luego como el disparador para debatir y reflexionar en conjunto, no solo sobre las violencias, sino también sobre varias situaciones de la vida diaria que atraviesan las mujeres y diversidades sexuales, convirtiéndose en actividades muy valiosas y ricas que sobre todas las cosas, dejaron una agenda de trabajo cargada para el resto del año.

Por otro lado, resaltó la fuerte impronta de transversalizar las políticas de género viene aplicando el actual intendente municipal desde que asumió la gestión. En ese sentido, explicó que ello tiene que ver con trabajar en consonancia entre distintas áreas municipales en reforzar el mensaje y las acciones en contra de la discriminación y las violencias hacia la mujer y diversidades, poniendo en valor las políticas de género. “Porque si pensamos que erradicar la violencia de género y todas las demás violencias, es un tema que solamente atañe a una dirección de género, o un ministerio de mujeres y diversidades, entonces estamos viendo una parte muy reducida de la problemática. Ya que el acceso a la educación, a la información, al trabajo, a la salud, son ítems fundamentales en nuestra vida, para poder vivirlas libres de violencia y desarrollar los proyectos propios de vida que tenemos, y es ahí donde aparece lo urgente de la transversalización”, enfatizó la funcionaria.

Participación en Consejo Federal Contra los Femicidios, travesticidios, y transfemicidios

En otro marco, se le consultó sobre la participación del área a su cargo en la última reunión regional del Consejo Federal contra los Femicidios, travesticidios, y transfemicidios que se llevó a cabo en nuestra ciudad, organizado desde el Ministerio Nacional de la Mujer y Diversidades.

En ese contexto, mencionó que “se trató de un encuentro de mucha riqueza, primero porque cada encuentro con otras provincias y otras localidades nos permite saber cómo se está trabajando en otros lugares. Y en ese aspecto, creo que desde la Municipalidad de Santa Rosa estamos trabajando con un nivel de respuesta e integración, y un nivel de integralidad muy interesante y en consonancia con provincias vecinas”.

Por otro lado, remarcó que otro de los lineamientos claros que se abordaron en dicha reunión, tuvo que ver con seguir reforzando algunos aspectos institucionales como la articulación entre los 3 poderes del estado y entre los diferentes estados, ya se trate de gobiernos locales, provinciales o nacionales.

Sostuvo en ese sentido que: “habernos encontrado representantes del ejecutivo, legislativo y judicial de diferentes provincias, y también de las distintas esferas como la local, provincial y nacional para poner estos temas sobre la mesa y decir en voz alta cual es nuestra importancia y nuestro rol, es fundamental y nos sirve para futuras articulaciones”.

Alta cifra de intervenciones relacionadas con violencia de género durante el año pasado

La Funcionaria también mostró su preocupación por la abultada y creciente año a año cifra de intervenciones que el equipo interdisciplinario de su dirección debe afrontar. Precisó que dicha problemática es algo que preocupa y también ocupa a los equipos de la dirección, que trabajan diariamente para atender y dar respuesta a todas las solicitudes que llegan.

“Creo que en ese aspecto hay varias aristas para analizar. En primer lugar, que hay cada vez más mujeres y diversidades sexuales que denunciamos las violencias que atraviesan nuestras vidas y ya no hablamos sólo de violencia física. Y en segundo lugar, decir que cuando el Estado está presente, cuando promociona derechos y está cerca de la gente, se visibilizan mucho más situaciones que anteriormente se venían soportando en silencio y soledad. Y eso nos parece que es fundamental para poner manos a la obra siempre de manera articulada, porque si no es prácticamente imposible poder dar respuesta a dicha problemática”, afirmó.

Finalmente, anticipó que este 2022 no será la excepción de acuerdo a las estadísticas que se vienen dando en estos primeros meses del año, donde ya se puede ver notar una significativa cantidad de demandas de intervención que fueron llegando semana a semana y a las cuales se les está dando o ya se les dio respuesta.

