Damián Busto y su llamado a indagatoria por escrache a Macri: “esto revive el lawfare en La Pampa”

El dirigente del Frente Barrial Peronista afirmó que todavía no pudo acceder al expediente, luego de ser llamado a indagatoria. Criticó el reimpulso de la causa, a meses de que se venza. “No sé por qué el juez se la toma con nosotros, somos mlitantes”, indicó.

Damián Busto, dirigente del Frente Barrial Peronista, dialogó con Plan B, luego de que fuera citado en el marco de la causa que se investiga la agresión al ex presidente Mauricio Macri, en octubre de 2017, cuando un grupo de manifestantes arrojó huevos al ex mandatario.

Una semana después de conocerse la citación de varios militantes, la justicia corrigió las fechas de indagatorias: los que habían sido llamados para el 24 de marzo, día de la Memoria por el golpe de estado de 1976, fueron citados para el 31 de marzo.

“Esto revive un poco el lawfare en La Pampa, con Baric. Nosotros hicimos una marcha donde poníamos en cuestión como funciona la justicia en Argentina y revivimos la persecución que vivieron compañeros como Aníbal Prina, detenido en su lugar de laburo, todo orquestado por este juez corrupto como es Baric. Ahora, a pocas semanas de esa marcha, donde un joven del Frente Peronista Barrial habló y puso en evidencia las maniobras de la justicia, nos llegó una indagatoria, con fechas extrañas para ir a declarar”, recordó.

Busto señaló que es llamativo el llamado a indagatoria. “Se hace con poco tiempo para que la causa no caduque. Creo que el juez no es ingenuo y por algo lo hace. Él se junta con gente que ha hecho mal a la Argentina. No sé por qué se la toma con nosotros, somos militantes que no tenemos nada que esconder, me parece extraño”.

“Estamos esperando a ver las acusaciones, según el abogado defensor, se basa todo en el escrache a Macri, no hay pruebas nuevas, ni nada. Y te ponés a pensar, si este tipo trabajó en el cableado de Melchor Romero y esos nenes, algo debe tener, pero estoy esperando tranquilo y trabajando”, dijo a Plan B.

Busto afirmó que todavía no han accedido al expediente. “Sí mi abogado, porque conoce a la fiscal, pudo entrever que no hay nuevas pruebas, ni nada”.

Cabe recordar que a comienzos de marzo, cinco años después de los hechos, el juez federal Juan José Baric decidió reimpulsar un expediente dormido desde 2018 y llamó a indagatoria a ocho militantes peronistas, entre ellos Damián Busto.

Las notificaciones comenzaron a llegar y los llamados tienen fecha entre el 17 y 25 de marzo próximo.

Hay un detalle muy llamativo: dos de ellas estaban agendadas para el jueves 24 de marzo, aniversario del Golpe de Estado de 1976 y que además es feriado por ser el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Uno de los indagados será el diputado provincial Leonardo Fabio Avendaño. El resto de los nombres son Mauricio Lucero de la Sota, Jorge Pico, Hugo Daniel Obando, Gerardo Barabaschi, la dirigente barrial Mariela López, Damián Busto (referente de la Cooperativa de Cadetes) y Alexander Andrés Lucero Coria.

El 12 de octubre de 2017, Macri visitó Santa Rosa en plena campaña para las elecciones legislativas de ese año. En la Rotonda del Avión lo esperó una manifestación donde le arrojaron huevos al vehículo presidencial.

Días más tarde fue detenido el docente y militante peronista Aníbal Prina, acusado de “intimidación pública”. Algo más de un año después, acordó una “probation” y finalmente fue sobreseído en febrero del 2021.

Ahora, el juez federal de La Pampa decidió reactivar una causa paralela a la de Prina que había impulsado en 2018 el entonces fiscal Leonel Gómez Barbella.

Luego de ser fiscal federal sustituto en La Pampa, Baric ocupó el cargo de subsecretario de Política Penitenciaria del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Investigaciones periodísticas lo involucran con el caso de la “Gestapo macrista” para perseguir sindicalistas.

En este sentido, el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, declaró que él siguió con Baric el tema del «cableado» de la alcaidía de Melchor Romero donde se preparaban para “espiar” a futuros detenidos.

