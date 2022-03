Durán Barba: “Alberto Fernández es bastante más de derecha que Macri”

Compartir esta noticia:











El consultor ecuatoriano sostuvo además que el ex mandatario «es un tipo moderado y muy preparado» y remarcó que «los políticos del mundo no se retiran».

El ex asesor de Mauricio Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba sostuvo este lunes que el presidente «Alberto Fernández es bastante más de derecha» que el ex mandatario y fundador del PRO.

«Alberto Fernández es bastante más de derecha que Macri, por lejos», sentenció Duran Barba en declaraciones a La990.

A su vez, dijo que Macri «es un tipo moderado y es un tipo muy preparado», mientras que señaló que «los políticos del mundo no se retiran, Macri seguirá haciendo política y esta perfecto que lo haga».

Por otro lado, sobre los proyectiles que se tiraron en el Congreso durante las protestas contra el acuerdo con el FMI, sostuvo: «Es difícil pensar que tantas piedras hayan producido tantos destrozos y es difícil pensar que hayan sido del PRO. Se ven las tomas bien hechas, si uno ve que hay cámaras que toman donde cae la piedrita».

«¿Qué sentido tiene que personas que fueron a protestar en contra del Fondo le apedreen? Es poco probable que quienes tiraron las piedras fueron macristas», agregó.

Por último, de la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que «es una mujer inteligente, no hay otra mujer que haya ganado la presidencia y de una manera tan amplia, tiene muchas capacidades que no me gustan y que no me parecen naturales».

