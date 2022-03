Compartir esta noticia:











Damián Busto, dirigente del Frente Peronista Barrial, dialogó con Plan B y opinó sobre las internas en el peronismo. Advirtió por la situación social en los barrios, además de manifestar su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Consultado sobre los movimientos políticos en el PJ La Pampa y la reciente aparición de Verna, Busto hizo una pausa y suspiró: “Nosotros hace un par de meses atrás, perdimos un senador y un diputado y todos sabemos por qué. No está en mí, en el Frente Peronista Barrial, poner en tela de juicio eso. Hay otros factores dentro del peronismo más importante que nosotros. Nuestra referente es Cristina. Y Cristina también negoció por Verna”.









“Todavía nos quedan un montón de cosas por cambiar. Vamos a hablar con Diego Álvarez, para que empiecen a cambiar la situación porque es terrible en los barrios. Yo no me voy a poner en eso si aparece uno u otro. Me conocen y saben lo que pienso, pero no voy a poner en mis compañeros del Frente Peronista Barrial palabras mías, ustedes me conocen”, agregó.

Consultado sobre el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Busto dijo que “fuimos críticos desde el primer momento en que se sentó a dialogar con el fondo. Nuestra cooperativa está contra el acuerdo. Creo que lo vamos a pagar nosotros, los trabajadores y no se hizo hincapié en quienes tuvieron la culpa de esta situación. Con el Fondo no se puede charlar, solo son recetas de ajuste para el pueblo trabajador y para el que menos tiene”.

“Tenemos una desocupación impresionante y no podemos discutir con estos que son sicarios, perversos, no piensan jamás en la población y ahora dicen que no hay tarifazos, pero no se puede comprar pan ni echar nafta. Estamos mal”, criticó.

– ¿Esto ocurre en un gobierno peronista?

– Es una alianza donde no todos los que estamos en el Frente de Todos acompañamos estas políticas y somos críticos. La crítica es constructiva, siempre y cuando escuchen. Cuando tenías la aceptación del pueblo, con una imagen positiva, debías haber profundizado políticas, ahora se complica y se están viendo estas cuestiones. Al militante no le queda otra cosa que seguir militando para torcer esta situación. Ya sabemos lo que tenemos enfrente, lo padecimos durante cuatro años (por el macrismo) y años anteriores, supimos lo que fue el neoliberalismo en Argentina.

