Familiares de Personas con Discapacidad piden que abran los Centros de Inclusión: “desde hace dos años que están cerrados”

Este martes, familiares de personas con Discapacidad presentaron un petitorio al Intendente, solicitando la apertura de los talleres en el Centro de Inclusión.

En diálogo con Plan B, aseguraron que desde el inicio de la pandemia no ha actividades y las y los jóvenes necesitan de los espacios para relacionarse con sus pares.

“Soy Claudia Suárez, la mamá de Walter y venimos acá a preguntarle al Intendente qué es lo que pasa que no empiezan las actividades en el CIPEMD y Centro de Inclusión Las Artes (CILA). No hay ninguna actividad en ninguno de los dos lados y ni siquiera se hicieron grupos, como dijeron el año pasado, donde iban a ir, alternados los días. Pero ni eso. Por eso, queremos preguntarle cuándo van a empezar estas actividades”, agregó.

Claudia explicó que el persona municipal encargado de estas actividades fue trasladado. “Hay algunos en distintas secciones y otros no sabemos dónde están. Queremos saber por qué eso no funciona. Es importante que funciones estos centros, hace dos años que los chicos están encerrados en sus casas, porque no tienen otra actividad.

Por otra parte, Angel Zinck, papá de Esteban, dijo que “nunca jamás ocurrió esto, en 20 años. Jamás llegamos a esta instancia. Ningún intendente jamás nos ha cerrado las puertas, parece que en lugar de ser de inclusión, se trata de exclusión. A los chicos los tienen encerrados hace dos años y nadie se hace cargo, ni levantó un teléfono, como si se hubieran olvidado de nosotros”.

“Ellos nos preguntan todos los días cuando empiezan las actividades. Nadie se hace cargo”, agregó. “Estas actividades son importantes para ellos, parte de su vida, allí van, trabajan, hacen arte, huertas, tienen sus tareas y grupos, es algo muy importante. Además, también para el personal que está sin hacer nada”, señaló Zinck.

“Antes, alrededor de 60 personas jóvenes asistían a estos talleres. Veinte en el barrio Las Artes y el CIPEMD, otros 35”, explicó Claudia. “No solo hacen actividades y hablan con sus pares. Esto es un retroceso para su aprendizaje. En este tiempo, no han tenido esos contactos”, dijo.

Zinck precisó que esperan una respuesta del Intendente a sus reclamos. “Nos vamos a quedar acá en la municipalidad a ver qué respuesta nos dan. Esperemos que el Intendente se sensibilice y nos dé lugar. Esperamos que se vuelvan a abrir estos centros. Estábamos confiados que se iba a comenzar, pero ya estamos en marzo y está todo cerrado”.

“Sabemos que arreglaron y pintaron, pero se retiraron. Las combis se están utilizando para otras cosas. El CIPEMD queda en la calle Bolivia, atrás de La Anónima. Y a raíz de eso, está cerrado también el Taller Protegido Amor y Fe, que funciona en el mismo lugar, con chicos que van al CIPEMD. Tienen un convenio con la municipalidad”, explicó.

Consultados sobre qué han hecho los chicos y chicas durante dos años, dijeron que “ellos extrañan las actividades, hacían talleres de cocina, baile, actividad física, se juntan con sus pares y los extrañan. Si van a cerrar los espacios, que lo digan directamente. Eso se hizo para que los chicos jóvenes y adultos puedan asistir. Sabemos que una persona con discapacidad, después de cierta edad, no tienen lugar dónde ir. Nosotros tenemos obra social y podemos llevar a otros centros, pero hay gente que no tiene nada”, cerraron.

Luego del diálogo con la prensa, las y los familiares iban a ser recibidos por la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Sofía Pérez Dupont.

