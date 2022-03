Intenso debate entre legisladores pampeanos por la guerra y la pandemia

Compartir esta noticia:











En comisión de Legislación Social se emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto del gobierno provincial que ratifica los decretos vinculados a protocolos sanitarios y a la habilitación de actividades, y se les da fuerza de ley.

También se aprobó por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, la adhesión de La Pampa al decreto del gobierno nacional por el que se prorroga la emergencia sanitaria. María Laura Trapaglia preguntó “cuáles son los parámetros de la emergencia, ya que todos llevamos una vida normal”. Martín Balsa respondió que “ningún país del mundo se atreve a decir que la pandemia ya terminó”.









A continuación se desarrolló un debate entre diputados del Frejupa y de Propuesta Federal en torno a la buena o mala eficacia de las políticas públicas del gobierno nacional y provincial para contener el coronavirus. En un momento dado Balsa mencionó que la vacuna rusa es “la mejor de todas” y Trapaglia intercedió para decir que es poco feliz destacar a Rusia en este momento que “está invadiendo otro país”.

Leonardo Avendaño salió en defensa de Rusia. “El camarada, compañero y amigo de la casa Vladimir Putin tuvo que bancarse el hostigamiento y boicot mundial. El camarada Putin viene a defender al pueblo de la OTAN, que hace la guerra en muchísimos países y nadie dice nada”, señaló.

“Nadie habla del autocrático país de Israel que asesina niños palestinos. Eso es fascismo, la eliminación étnica se llama fascismo. Cuba ha tenido que soportar más de 50 años de bloqueo, eso también es fascismo y terrorismo económico”, advirtió Avendaño.

Luego volvió a la discusión sobre la pandemia: “30 millones de chinos no pueden salir de su casa por el rebrote, a quién se le ocurre decir que la pandemia terminó”, dijo en relación a las declaraciones de Trapaglia, y concluyó: “Si no hubiéramos tenido la vacuna rusa, todo hubiera sido un caos”.

Valeria Luján y Agustina García pidieron que la comisión retome el temario del día y que se respete el tiempo de las y los legisladores. Trapaglia cerró: “Me faltó el respeto pero no me voy a poner en víctima como mujer, porque me puedo defender sola. Voy a respetar todo lo que usted piensa, pero el mundo está en contra de Rusia, el mundo está pidiendo que cese la invasión. Tengo familia en Hungría y ellos tuvieron que sufrir también por Rusia”.

Más adelante se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, a la iniciativa por la que se aprueba el Convenio Complementario Nº 5 en el Tratado de «El Caldén» de Cooperación – Área Salud – entre las provincias de La Pampa y San Luis. La diputada Sandra Fonseca solicitó un informe para evaluar las actividades que se vienen realizando entre las dos provincias.

Por último, se dictaminó favorablemente el proyecto de Valeria Luján y Alicia Mayoral por el que solicitan a los Legisladores Nacionales por La Pampa voten positivamente el proyecto de Ley sobre cuidado integral de personas con Fibromialgia. “La intención es visibilizar esta enfermedad y poder darles una cobertura”, dijo Luján.

