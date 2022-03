Se lanzó el Censo Digital en La Pampa: “el que esté familiarizado con la tecnología puede hacerlo”

Compartir esta noticia:











Desde Provincia se aclaró que no es obligatoria su realización. Quienes lo deseen, pueden esperar al 18 de mayo, día del operativo nacional, donde los censistas recorrerán los diferentes domicilios.

Este miércoles, la ministra de Producción, Fernanda González, acompañada de Laura Biasotti, Directora de Estadísticas y Censos de La Pampa y otros funcionarios provinciales, lanzaron el Censo Digital que estará disponible hasta el 18 de mayo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Biasotti, en su discurso, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, agradeció el acompañamiento de los medios para difundir el Censo. “Queremos agradecerles a todos los que forman parte de la estructura central del Censo. Ustedes, los medios, son fundamentales”, dijo. “Nos han venido acompañando este tiempo para difundir y aclarar las dudas de la gente”, agregó.

“Y desde hoy, hasta el 18 de mayo, serán actores clave para nosotros, porque la gente los escucha, los lee y los ve. Por eso, es clave que estén presentes, se saquen las dudas con nosotros y luego poderlas transmitir a la gente”, afirmó.

“Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y venimos recorriendo las localidades de la provincia. Los municipios son los agentes principales con las mesas de ayuda, para aquellos que quieran hacer el Censo Digital y tengan dudas, puedan acercarse a los municipios y haya personas que puedan ayudarlas”, dijo Biasotti.

La Directora de Estadísticas y Censos de La Pampa, aclaró que el Censo Digital no es obligatorio. “Se trata de una doble modalidad, el Digital y el Papel, pero no es obligación que todas las personas tengan que completar el Censo Digital. El que esté familiarizado con la tecnología y tiene conectividad, puede hacerlo y si no, espera al 18 de mayo, a que vaya el censista a su domicilio”.

NOTICIA EN DESARROLLO

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios