Varias casas “rajadas” en Villa Alonso por la obra de la Circunvalación

Vecinas del lugar afirmaron que “todas las casas de estas cuadras fueron afectadas”. A Josefina es la segunda vez que le pasa con la misma empresa: tuvo que hacerle juicio a Burwgardt para que le reconozcan los daños.









La vivienda de la esquina de Pampa y Circunvalación se rajó por segunda vez desde que se hacen obras en el lugar. “La vez pasada tuve que hacer un juicio y esperé 10 años a que me pagaran los arreglos”, le dijo Josefina Pérez a Plan B Noticias.

“Cuando la hicieron por primera vez se rajó el techo, las paredes y me tuvieron que construir un muro de contención. Tardaron 10 años en pagar, y cuando pagaron fue una miseria”, añadió.

“El otro día, cuando pasó la máquina que te hace temblar todo como si fuera un terremoto, salí a pedirles que la pararan. Tiembla toda la casa, parece que se va a caer y ahora ya se ven todas las rajaduras”, indicó.

La vivienda presenta rajaduras en el exterior y en el interior, en paredes, marcos de ventanas, el techo y el garaje.

“No la pases más porque se me cae la casa les tuve que pedir. Ahora no quiero otro juicio, quiero que me la arreglen lo antes posible. La vez pasada esta empresa Burgwardt reconoció los daños, construyeron el muro de contención y tuvieron que hacer dos bajadas porque la casa quedó más alta y no podíamos ni siquiera entrar el auto”, resaltó.

“No sé lo que pasa, o el personal no está capacitado para hacer esto, o no les importa nada. A mi cecina de la casa de enfrente le pasó exactamente lo mismo”, agregó.

Más de una

En los últimos días, se dio a conocer la rotura de la casa de la esquina de Torroba y Circunvalación, donde la empresa prometió hacerse cargo de la reparación de los daños por medio del seguro contratado.

A una cuadra, una comerciante le comentó a Plan B que “todas las casas de estas dos o tres cuadras están rajadas. Las que están frente a la Circunvalación y hasta una cuadra para adentro en dirección a la Belgrano”.

