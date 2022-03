Vendedores ambulantes en el Molas: “sin esto no vivo”

Compartir esta noticia:











Las y los vendedores ambulantes ubicados en el Hospital Lucio Molas están divididos entre quienes quieren protestar y quienes van a aceptar la propuesta de trasladarse al centro.

La Municipalidad de Santa Rosa intimó a 8 vendedores ambulantes a que trasladen su puesto a otro lugar y les ofrecieron el centro de la capital pampeana. La ordenanza vigente prohíbe la venta ambulante en establecimientos de salud y en bancos.









Las personas que venden artesanías en madera, ropa, desayunos, cosméticos, están divididas: unas quieren resistir y otras temen que “si hacemos quilombo, después no nos den el permiso para instalarnos en otro lugar”.

María Rut Contreras vende hace 16 años cosméticos en un banco del hospital de Santa Rosa. Tiene una pensión y con las ventas se ayuda para llegar a fin de mes. “Nos dijeron que el viernes tenemos que irnos, que hay que buscar otro punto de venta. Esta es la primera vez que me pasa esto”, contó.

Rut tiene 65 años, vive con su hermana y asegura tener la autorización de psiquiatría “donde estuve internada. Ahí me dijeron que yo podía vender, tengo su autorización y ahora voy a pedirla de nuevo para que no me echen de acá”.

“Todos los vendedores lo necesitamos. Si no tuviera esto no podría vivir. A dónde me voy a ir a ganar lo que gano acá”, se preguntó.

Nadia vende desayunos que elabora en su casa con el emprendimiento que se llama “Dulce y Salado”.

“De este emprendimiento comemos mi mamá y mi hermano. Hay días donde vendo mucho y hay días que no vendo nada. Estoy luchándola todos los días para poder vender. Empecé con una mesa pelada y dos cosas, en ese entonces con pastafrolas y alfajores de maicena”, dijo.

“Hoy empecé a hacer por unidad, tengo guantes, tengo bolsitas. Vendo café y le agregué otras cosas porque la gente por ahí no quiere solo un desayuno”, añadió.

“Esto me ayuda a comer, pero no me ayuda a progresar. A la tarde tengo otro trabajo y los sábados voy a la feria de la alimentación sana. Con todo lo que hago, podemos comer los tres. Además, estoy estudiando para tener un futuro, esto para mí es pasajero hasta que pueda conseguir un mejor trabajo. Yo quiero progresar, no quiero vender en la calle toda mi vida”, cerró.

División

Los 8 vendedores no concuerdan con hacer visible la situación por la que podrían estar en el Hospital Lucio Molas hasta el viernes. Algunas personas dan sus testimonios y otras “no queremos saber nada, no queremos quilombo”.

Incluso pidieron no ser fotografiados para “no tener problemas con la Municipalidad”. A las 10 de la mañana había tres puestos de venta de ropas, uno de artesanías en madera, uno de cosmética, y uno de desayunos y panificados.

“Ayer cuando vinieron los inspectores éramos 8, pero 4 se fueron y no todos han vuelto hoy”, señaló otro de los vendedores de la zona.

