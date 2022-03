Cornejo: “¿Qué es lo que se ha hecho en el Gobierno en estos dos años si no ha sido un ajuste?

Compartir esta noticia:











El senador radical remarcó que “el Gobierno es el responsable de orientar la economía del país” porque en los dos años que gobierna solo “ha hecho ajuste”.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo (UCR – Mendoza) en la recta final de la sesión del Senado donde se llevó a cabo el debate al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sostuvo: “Creemos que estamos contribuyendo con el país y no con el Gobierno a no entrar en default”, pero advirtió al oficialismo: “Si siguen con el relato no nos vamos a entender, si siguen con la mentira difícilmente podamos alcanzar consensos y vía esos consensos soluciones”.

“Venimos a darle aprobación a esta media sanción en unidad, la oposición unida detrás de este proyecto. No creemos que la situación de la Argentina cambie de la noche a la mañana por este acuerdo, muy por el contrario, no generamos expectativas positivas acerca de ello”, comenzó su discurso el senador radical.

En ese sentido, afirmó: “Creemos que estamos contribuyendo con el país y no con el Gobierno a no entrar en default porque se explicó claramente las consecuencias que eso traería”, y criticó: “Se intentó en la Cámara de Diputados, por parte del Ejecutivo, hacernos votar tanto la autorización como un plan económico que han negociado a espaldas con el Fondo”.

“Actuamos con unidad monolítica en transformar ese proyecto en un artículo para que se apruebe la autorización de refinanciación y el nuevo crédito que esta tomando el Gobierno con el Fondo”, remarcó Cornejo. Asimismo, ponderó el discurso del misionero Maurice Closs que “describió desde el oficialismo porqué votaba favorablemente con argumentos que perfectamente más de uno de nosotros tendría. Explicó el contexto de deuda, cómo se generó la deuda con el Fondo, no tuvo que recurrir al relato de fuga, no recurrió a mentiras para describir por que importante aprobar este refinanciamiento”, y lo comparó con el discurso de Martín Lousteau y bregó por el diálogo y por escuchar relatos para estar “más cerca de la solución de los problemas”.

Por otro lado, señaló que “si podemos tener entendimientos y puntos en común ¿por qué no nos esforzamos por avanzar aún más a partir de esta aprobación?, pero el daño que hace el relato, y el daño que hace cambiar los hechos y estar más preocupados por cómo se explican que por los hechos, no nos permite salir adelante y seguir en un círculo vicioso”.

“El mundo cree que, si el país no ordena su economía, no le va a devolver la plata al Fondo, a los bonistas, ni a los nacionales. Si no ordenamos nuestra economía no solo tienen problema los bonistas, tiene problemas la sociedad, los trabajadores. Vamos a seguir ajustando a los más débiles, a los más pobres, a la sufrida clase media que esta en vías de extinción”, advirtió el senador mendocino.

Y apuntó contra el oficialismo preguntando: “¿Qué es lo que se ha hecho en el Gobierno de Alberto Fernández en estos dos años si no ha sido un ajuste?”, y respondió: “Han ajustado los ingresos, los jubilados han perdido el 12%, lo dijo la diputada Fernanda Vallejos lo explicó en ese audio maravilloso de sincerísimo, se han licuado por vía de la inflación el empleo registrado”.

“Ajustaron al sector privado con nuevos impuestos o aumento de nuevos impuestos, aumentaron retenciones, subieron los importes internos sobre producción electrónicos, y se sancionó el impuesto a la riqueza. Eso es ajuste”, enumeró el jefe del interbloque de JxC.

Y continuó: “Si siguen con el relato no nos vamos a entender, si siguen con la mentira difícilmente podamos alcanzar consensos y vía esos consensos soluciones, nadie piense que las reformas que necesita nuestra economía se van a lograr si no hay consenso oficialismo oposición, por lo cual la búsqueda de consenso debe ser la primera obligación de Alberto y no la riña y el relato y la mentira, él ya está diciendo que este entendimiento que negoció Guzmán que vino haciendo sarasa todo el tiempo, para llegar al mismo lugar que le había ofrecido el Fondo al principio”.

Por último, el legislador radical cerró: “Si siguen con el relato y dicen que el programa no implica ajuste, siguen mintiendo porque bajar el déficit es un elemento del orden de la economía, no le importa Fondo si es aumentando impuestos o bajando el gasto. Necesitamos crear las condiciones con un amplio consenso para que el sector privado pueda ofrecer una mayor oferta de bienes en la Argentina y combatir la inflación. El Gobierno es el responsable de orientar la economía del país, tienen que cambiar el rumbo del país porque no se va frenar la inflación por sí mismo”.

