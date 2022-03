Cirugía gratis de cataratas: «Pensé que me iba a morir ciego y me cambiaron la vida»

Compartir esta noticia:











El martes pasado la Fundación Clínica de Ojos de Santa Rosa comenzó a operar a pacientes con problemas de cataratas a través del programa Visión Pampeana, de cirugía gratuita para personas que no cuentan con cobertura médica y no pueden afrontar el costo de una operación de este tipo.









Por el momento operan solo los martes. Comenzaron el martes 8 de marzo y ya realizaron seis cirugías de cataratas a pacientes con la visión más agravada, sin distinción de edad.

Oscar Mania tiene 53 años, fue uno de los primeros en ser operado de cataratas de uno de sus ojos y expresó a Plan B que después de haber perdido las esperanzas, gracias a la cirugía recuperó la vista.

Hacía empanadas para vender y con el correr de los años fue perdiendo la vista hasta que no pudo realizar ninguna otra tarea. «Uno no se da cuenta y sigue forzando la vista hasta que no ve más», contó.

Oscar había intentando abordar su problema pero en el Hospital Lucio Molas le dijeron que no contaban con los elementos para medir el lente que necesitaba y después sobrevino la pandemia y todas sus complicaciones aparejadas. Una vez que la situación se acomodó un poco más, un día le llega la noticia de que estaban operando gratis y a pesar de tener miedo, no lo dudó. “Yo tengo cataratas en los dos ojos, yo no salía de mi casa. No veía nada y andaba mareado todo el día. Y tampoco obra social ni nada», contó el hombre.

En un mes le hicieron el diagnóstico ya que el mismo desconocía la gravedad de su problema.»El doctor me dijo que mis cataratas son de 12 a 15 años de antigüedad», recordó.

Al salir de la operación este martes, aseguró: «yo pensé que me iba a morir ciego y me cambiaron la vida. Les voy a estar siempre agradecido».

A Oscar le queda hacerse un control y esperar el turno para la operación de su segundo ojo. Aunque esta vez ya sin el temor de la primera «va a ser distintos porque ahora ya sé cómo es”.

Las operaciones continuarán el próximo martes. La Fundación Clínica de Ojos informó que hay 16 pacientes en espera.

“Nosotros lo que estamos evaluando es ver que graduación de visión tiene. Vamos a hacer énfasis en los pacientes ciegos y en los pediátricos (menores de 5 años), que se necesita una ventana para operarlo y si no se hace la cirugía la ceguera es irreversible”, detalló el médico oftalmólogo Valentín Cantarutti.

“Hoy en el mundo hay 2.2 millones de habitantes en el mundo con ceguera, de los cuales la mitad no han sido detectados. Esto quiere decir que puede ser evitable”, destacó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios