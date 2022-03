Durango: “Noche de furia en el centro”

Compartir esta noticia:











La exsenadora Norma Durango publicó a la madrugada un comentario en la red social Facebook, pidiendo que los boliches no deberían estar en el centro.

Durango sostuvo que “¡¡¡Noche de furia en el centro!!! Cuando entenderán que los boliches no deben estar aquí.”









Señaló que se lleva “Años con el mismo problema…”.

Tras su publicación, unos comentaron apoyándola: “vieja historia que se repite y no tiene solución o no la buscan”, mientras que otros señalaron que no era la solución: “No opino igual y ¿dónde debería estar? Que los van a llevar a las afueras de la ciudad, acá no se trata de lugar se trata de educación y más control policial, te mandas una macana adentro y si son menores que hacen en la calle adentro los padres deberían ir .La solución no es sacar todo fuera de la ciudad hay gente que no tiene recursos para taxis o medios de transporte. La solución es educación o van a seguir sacando lugares donde la gente puede ir un rato a divertirse y pasarla bien”

Por otro lado, otro usuario de Facebook expresó que “Desde la época en que se implementó el horario de cierre, que comenzaron los conflictos. Si se extendieran los horarios, la gente iría saliendo de a poco y no todos a la calle al mismo tiempo”.

Finalmente una usuaria comentó que “Estuve hace muchos años y hace un mes internada en Clínica Modelo sobre San Martin y es un calvario poder descansar, ¿nunca podrá corregirse? Me pregunto si nos falta el Sentido Común”.

