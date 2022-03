Comienza el ciclo de Conciertos: La Banda Sinfónica se presenta en Medasur

Compartir esta noticia:











La Banda Sinfónica de La Pampa, inicia su ciclo de Conciertos 2022, el sábado 26 de marzo a las 21:30, en el CC Medasur, sito en Av. Belgrano Sur 180, con entrada libre y gratuita.

Desarrollo del programa

En esta oportunidad presentarán un repertorio selecto y de obras originales con la participación como solista de Carlos Hugo Díaz. El programa del concierto comenzará con “Pilatus, the mountain of dragons” del compositor americano Steven Reineke, obra programática con elementos de fantasía y mitología en torno al Monte Pilatus. El Monte Pilatus ofrece un imponente telón de fondo de la ciudad de Lucerna y el hogar de fábula de los dragones de Pilatus, la inspiración de esta música. También es la ubicación de uno de los trenes más empinados; ofreciendo un espectacular paseo de 40 minutos desde la estación hasta la cumbre (2130m. sobre el nivel del mar).

“Este poema de tono programático para banda sinfónica», indica el director Manuel Gerez, «se inicia con el Monte Pilatus durmiendo por la noche, envuelto en la oscuridad y misterio entre las nubes muy por encima de Lucerna. Al despuntar el alba, un grupo de aventureros valientes, planean ascender al Pilatus en busca del dragón, para matarlo. Después de un arduo viaje lleno de excelentes vistas y la belleza terrestre, los aventureros finalmente tropiezan con la guarida del dragón. Despiertan al poderoso dragón quien lucha contra los intrusos de su dominio. Todos menos uno de los aventureros mueren, dejando el lamento humano pidiendo misericordia y perdón. Demostrando gran compasión, el dragón produce una piedra mágica, llamada draconite a partir de sus propias heridas, con el fin de curar y salvar al intruso. De este modo, el dragón también ha colocado la compasión y la tolerancia en los corazones y las mentes de los hombres, que condujeron a la coexistencia feliz y tranquila con los dragones de Pilatus”.

Y sigue: “en la base de la montaña se encuentra el lago de Lucerna y se rumorea que el gobernador romano Poncio Pilato, fue enterrado en el lago. El atormentado espíritu del hombre, se dice, asoma a la superficie todos los años de Viernes Santos en un vano intento de lavarse las manos ensangrentadas”.

El programa continuará con la fantástica transcripción libre de Alfred Reed, sobre Chorale Prelude de J.S.Bach, My Jesus! Oh, what anguish, obra muy profunda; “en donde podemos disfrutar la idoneidad de Reed plasmada en una maravillosa orquestación que sabe aprovechar al máximo los recursos técnicos de los instrumentos de viento y percusión”.

En tercer lugar se podrá escuchar Memory de Rob Ares, obra original para barítono o eufonio solista. Esta obra presenta el formato de balada con un desarrollo en el que la interacción del solista y la orquesta es permanente. La arquitectura de construcción de la obra comprende dos motivos en los cuales el solista interactúa con la orquesta y como recurso final aparece la modulación para realzar, colorear y dar conclusión a la obra. En esta oportunidad el solista es uno de los integrantes del organismo, Carlos Hugo Díaz.

Seguidamente será el momento para la sección de metales y percusión. Brass español de Lennie Niehaus. El reconocido saxofonista, compositor y arreglador, en esta obra mezcla motivos propios de la música popular española con elementos armónicos propios del lenguaje del jazz. El diálogo permanente entre las diferentes secciones de metales es unificado por la percusión.

Scenes from “The Louvre” de Norman Dello Joio proviene de un documental de televisión de 1964 producido por la NBC News llamado A Golden Prison: The Louvre, para el cual Dello Joio compuso la banda sonora, optando por utilizar la música de compositores del Renacimiento como Tielman Susato, Jean Baptiste Lully, Vincenzo Albrici.

El programa del concierto concluye con la obra de Frank Ticheli, Vesuvius. En palabras del propio compositor “El monte Vesubio, el volcán que destruyó Pompeya en el año 79 dC, es un ícono de poder y energía en esta obra. Originalmente tenía en mente una danza salvaje y apasionada como la que podría haberse realizado en una antigua bacanal romana. Durante el proceso de composición comencé a imaginar algo más explosivo y ardiente. Con sus ritmos de conducción, modos exóticos y citas del Dies Irae de la Misa de Réquiem medieval, se hizo evidente que la bacanal que estaba escribiendo podría representar una danza de los últimos días de la ciudad condenada de Pompeya.

Banda Sinfónica de La Pampa

Coordinador general: Manuel Gerez.

Concertino: Camilo Sánchez.

Flautas: Eduardo Cuevas, Silvano Fuentes, Juan Cruz Portillo (Piccolo).

Clarinete Piccolo: Daniel Teysseyre.

Clarinetes Sopranos: Patricia Muñiz Quintana, César Docampo, Victoria Arias, Victoria Giménez, Guadalupe Paredes.

Clarinete Bajo: Anahí Urquiza.

Saxos Altos: Matías Rach, Guillermo Schiavi Gon.

Saxos Tenor/ Soprano: Franco Sánchez.

Saxo Barítono: Sergio Bongiovanni.

Cornos Franceses: Darío Gigena, José Guevara, Augusto Juárez.

Trompetas: Pablo Wagner, Walter Forastiero, Eugenio Olguín.

Cornetas: Jorge Follmer, Pedro Bettenhauser, Branco Maidana.

Trombones: Hugo Cuevas, Mauro Arrieta, Cristian Curti.

Flicorno Barítono: Hugo Díaz.

Tuba: Nazareno Lucero.

Contrabajo: Damián Gigena.

Timbal: Javier Mezzassalma.

Placas y accesorios: Carolina Crawley.

Tambor, Batería americana: Jorge Rodríguez.

Bombo, platos y accesorios: Osvaldo Medina.

Compositor y orquestador: Guillermo Schiavi Gon.

Archivista: Alejandra Nowak.

Administrativo: Eduardo González.

Armadores de sala: Ezequiel Follmer, Roberto Soria.

