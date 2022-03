Iara Silvestre: “señalizar lugares es una forma para que la sociedad entienda que estos hechos trascienden lo jurídico”

Compartir esta noticia:











Por eso, las obligaciones estatales no se agotan en la persecución y sanción de los responsables, sino que también se vinculan a garantías de reparación y no repetición”.

Iara Silvestre, fiscala en el juicio Subzona 14, dialogó con Plan B y realizó un balance de lo actuado por la fiscalía. Destacó el llamado del organismo público a no olvidar estos hechos aberrantes y resaltó la importancia de señalizar espacios y colocar placas en distintos puntos de la ciudad, para que no vuelvan a repetirse violaciones a los Derechos Humanos.

“Como balance, el juicio para nosotros es algo positivo. Logramos desarrollar el juicio aún con las dificultades que implicó la pandemia. Casi vamos a un año de iniciado, fue el 27 de abril del año pasado, con audiencias virtuales y modalidad dual, se logró. Ya entramos a la etapa final y consideramos que el balance es positivo”, dijo.

Silvestre indicó que los querellantes forman parte de la acusación privada. “Hubo una cuestión técnica al momento del requerimiento de elevación a juicio, algo que no hicieron y el tribunal entendió que era un requisito necesario para sostener la acusación privada durante el debate, ya que la pública la lleva a cabo la Fiscalía y en función de esa interpretación que hizo el Tribunal, no se les permitió alegar, pero sí estar presentes, ofrecer prueba y sí participar en actos procesales, pero no cerrar su intervención con un alegato acusatorio”.

Consultada sobre el alegato público de la Fiscalía, Iara Silvestre indicó que “buscamos que la sociedad entienda que este tipo de hechos trascienden lo meramente jurídico. Tienen un encuadre jurídico, son delitos, sí, tienen una consecuencia jurídica que es la pena, pero también son hechos que por sus características, contextos y ámbitos de realización, tienen una trascendencia que va más allá de lo jurídico y un impacto social. Estamos hablando de agentes estatales, amparados en el aparto estatal para reprimir a ciudadanos, lo contrario a lo que deben hacer esos agentes estatales, en un estado democrático y de derecho, donde deben procurar el bien común y proteger a sus ciudadanos”.

En cuanto al llamado de la Fiscalía para que no se olviden estos hechos aberrantes, Silvestre afirmó que “esto tiene que ver con que el Estado tiene la obligación, que ha asumido a través de la suscripción en distintos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y persecución de estos delitos. Por eso, las obligaciones estatales no se agotan en la persecución y sanción de los responsables, sino que también se vinculan a garantías de reparación y no repetición”.

“Por eso, nos pareció que desde la Fiscalía como representantes del Estado en el juicio debíamos promover la ejecución de acciones positivas que permitan el cumplimiento de esas garantías y una forma simbólica, es la de señalizar lugares, colocar nombres. Cuando uno ve una placa, se pregunta por qué está ahí, quién fue o qué le sucedió a esa persona. Esto tiene que ver con las garantías de reparación y de no repetición y la única manera de garantizar la no repetición de los hechos, es conocerlos”, dijo Silvestre.

En referencia a los pedidos de la fiscalía para los acusados, Silvestre afirmó que están a resolución del tribunal. “En el caso de Reinhart, hemos planteado que tiene que volver a la cárcel y el Tribunal de Casación anuló la prisión domiciliaria. Respecto a los demás, pedí la detención de De Bartolo y que Baraldini, vuelva a cárcel común”.

“En el caso de De Bartolo, presentó los certificados y una consulta al Sanatorio Otamendi donde está internado en Terapia Intensiva, pero entiendo que el tribunal dispondrá de medidas para corroborar esto y certificar su estado de salud real”, agregó.

Silvestre recordó que el juicio continúa el martes y miércoles. “Mañana serán los alegatos de la Defensa Oficial. Después van a continuar los defensores particulares, luego una instancia de dúplicas y réplicas, para que la Fiscalía conteste planteos de los defensores. Luego, las últimas palabras de los imputados, si es que quieren decir algo y el Tribunal pasa a deliberar para dar su veredicto. Entiendo que hasta finales de abril, vamos a estar con el juicio”.

Por último, Iara Silvestre señaló que están conformes con el alegato de la fiscalía. “Lo dijo Raquel (Barabaschi) recién, que están muy conformes y lo han manifestado públicamente y en privado. Para nosotros es una gran satisfacción, no solo en lo profesional, sino en lo personal, ya que en la medida de representar los intereses de la sociedad en juicio, también lo hacemos en representación de las víctimas y entendemos que hemos cumplido con nuestro deber y responsabilidad”.

“En referencia a un cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, es muy difícil, por una cuestión biológica y quienes pudieran ser responsables, tienen una edad avanzada. Llegamos a este juicio con tres imputados, porque el resto falleció o fueron declarados incapaces. Hay una dificultad en ese orden”, cerró.

