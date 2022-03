Piden que autoricen el traslado de Hector Valquinta a otro centro de salud: “está muy mal”

Compartir esta noticia:











Jésica Rosignolo, esposa de Héctor Mario Valquinta, pidió el traslado de su pareja a otro centro de salud, luego de que saliera de terapia intensiva en el Hospital Lucio Molas.

En diálogo con Plan B, Rosignolo afirmó que desde ayer no tiene noticias de su estado de salud y señaló que realizó un pedido para trasladarlo a otro centro de salud para “una mejor atención”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Lo fui a ver a mi esposo, está sin respirador y con suero, pero no puede hablar ni moverse. El médico dijo que esta muy mal psicológicamente, que tiene reacciones nerviosas y se arranca las sondas que tiene conectadas, que no es normal eso”, dijo. “Le pedí que lo quiero trasladar a otro lugar para que tenga una mejor atención y me dijeron que tienen que dar la orden de Fiscalía, que si ellos no avisan no lo puedo trasladar”, manifestó Rosignolo.

Cabe recordar que Valquinta se encuentra detenido en el Hospital Lucio Molas por la agresión a su sobrino Rodrigo. También esta detenido su hijo Gonzalo y desde el 16 de marzo, su esposa Jésica Rosignolo cumple prisión domiciliaria.

Valquinta el 11 de marzo intentó suicidarse en la Alcaidía y fue traslado al Hospital.

A su familia, se la investiga investiga por “intento de homicidio” en la pelea familiar del 28 de diciembre de 2021, dónde Rodrigo Valquinta quedó inconsciente por la brutal agresión. Permaneció 45 días internado en terapia intensiva y una semana en clínica médica hasta que fue dado de alta. Fue golpeado con objetos contundentes en la cabeza y parte del cuerpo.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios