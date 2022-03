Fabián Bruna y la aparición de Verna: “esperemos que contribuya a consolidar la unidad del peronismo”

Compartir esta noticia:











El subsecretario de Cooperativas y Mutuales de la provincia señaló no haberse sorprendido con las apariciones públicas del ex gobernador. “El 2023 no va a ser fácil para ningún oficialismo”, opinó.

El subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna, opinó por la situación política provincial y señaló que la ve muy bien. “Sufrimos los avatares nacionales, como el resto del país, pero he visto un gobierno que ha sabido resolver las distintas situaciones presentadas con la pandemia”.

“Además, el Gobernador ha logrado tener mucho acompañamiento para llevar adelante obras importantes, algo que también estamos viendo los santarroseños, con una serie de obras que se están realizando, luego de varios años de obras que no vemos”, dijo a Plan B. “Creo que es un gobierno exitoso y espero lo mejor para la provincia”, agregó.

En referencia a la reciente aparición de Carlos Verna, Bruno señaló que no se sorprendió. “Un dirigente político de la talla de Verna siempre están presentes y ejercen su influencia. No me sorprendió su regreso. Esperemos que esto contribuya a consolidar la unidad del peronismo pampeano y poder afrontar el 2023 que no va a ser fácil para ningún oficialismo y la situación de la pandemia y la nacional, afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha alterado algunas cosas”.

“Además, la situación económica y las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario, hacen que haya un combo de cosas que nos preocupan, pero creo que el peronismo en unidad, las va a pasar muy bien”, dijo Bruna.

Provincia y Nación capacitarán a cooperativas de trabajo

La subsecretaría de cooperativas del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos participó del relanzamiento de un programa de capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación que en la Provincia puede alcanzar a unas 30 cooperativas de trabajo y a varios grupos pre-cooperativos. “Estuve en la delegación del Ministerio de Trabajo en La Pampa, invitada por Claudia De Lorenzo, para que la acompañara y colaborara en una capacitación que tienen que ver con cooperativas de trabajo”, recordó Bruna.

“Nos pareció importante acompañar y por eso, convocamos para esa actividad. La temática es interesante y tiene que ver con transmitir el espíritu del cooperativismo, con saberes que hay que transmitir, relacionados con la gestión de una cooperativa y conseguir más productividad y eficiencia”, agregó.

En este marco, Bruna dijo que invitarán a las cooperativas a esta capacitación. “En La Pampa hay un universo de 30 cooperativas de trabajo y a cada una de ellas, le llegará una notificación por correo con las actividades. Se trata de un curso online. Habrá diferentes charlas, tanto para grupos pre coperativos, como para cooperativas ya conformadas”.

Consultado sobre las actividades realizadas por su área de gestión, Bruna recordó que estuvo en Miguel Riglos e Intendente Alvear. “En el caso de Riglos, fue una visita de rutina, donde analizamos las distintas herramientas para colaborar con las cooperativas y nos pusimos a disposición, para que puedan avanzar con estas herramientas”.

Por otra parte, Bruna, destacó los créditos a tasa cero que se ofrecen desde Provincia. “El gobernador decidió ampliar esos créditos a un millón de pesos y es algo que es solicitado por las cooperativas, ayudándolas para llevar adelante inversiones previstas.

