ADU presentó la lista de integrantes para la renovación de autoridades

La Asociación de Docentes Universitarios presentó la lista de renovación de autoridades del gremio para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 19 de abril.









La agrupación 15 de Mayo conduce ADU hace 7 años y dio a conocer hoy la nómina de integrantes de la comisión directiva que se elegirá el mes que viene.

Las elecciones se llevarán a cabo el 19 de abril próximo y hay 387 docentes empadronados para votar.

En el anuncio de hoy contaron con el respaldo de los candidatos a la conducción de la CONADU Histórica, Francisca Staiti y Oscar Vallejos, quienes visitaron la provincia para estrechar lazos con las y los docentes de pampeanos que ya vienen participando de las instancias nacionales y dar cuenta de las propuestas para la futura gestión.

La nueva lista de ADU está conformada por gente joven, docentes con cargos iniciales, en su mayoría interinos, lo que da cuenta de una de las problemáticas que más buscan apuntalar desde el sector, el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y la regularización de la situación laboral de las y los docentes universitarios.

En total en la UNLPam hay unos 2 mil docentes, aproximadamente. “Es muy dinámica la cantidad de docentes que trabajan efectivamente, los interinatos tienen distintos plazos, y hay quienes trabajan un cuatrimestre o un año”, explicaron.

Esto tiene consecuencias en la vida política de las y los docentes universitarios ya que, por ejemplo, en las elecciones que se llevarán a cabo para elegir las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa, no podrán votar.

En lo laboral también supone que no puedan acceder a la carrera docente. “Lo que te habilita a hacer la carrera es el hecho de ser regular, los informes, concursar, que están reguladas por el convenio colectivo de trabajo”, señalaron hoy en conferencia de prensa en la sede de ADU.

“La población docente que más apela al gremio y que ha encontrado aquí el espacio para manifestar su malestar y preocupación por las condiciones de trabajo, que son de inestabilidad y precariedad laboral”, expresaron esta mañana las y los integrantes de la conducción del gremio.

“Nosotros planteamos que no vamos a la paritaria a hablar de presupuesto porque no es nuestra tarea. Y eso es lo que alegan muchas veces las autoridades. Otras veces argumentan que la posibilidad de que haya concursos para la regularización de las y los docentes interinos depende de nación. La realidad es que no hay voluntad política de las autoridades”, cuestionaron las y los docentes universitarios de la UNLPam.

“Nos reivindicamos como trabajadores de la educación y estamos pensando en la universidad en lucha por la implementación del convenio colectivo de trabajo”, afirmaron.

La nueva lista tiene representación tanto de la sede Santa Rosa como la de General Pico, y mayoría de mujeres. “No solo se lucha por una Universidad pública, gratuita, laica, de calidad, también feminista y abolicionista. Esto se hace carne desde el trabajo en comisión y paritaria”, señalaron.

Además representa una continuidad de las autoridades salientes, Santiago Audisio, actual secretario general, y Rocío Sánchez, secretaria adjunta, ya que ambos continuarán desempeñándose como delegados paritarios de ADU.

En el marco de la semana de la memoria, también aprovecharon a recordar y revindicar a las y los trabajadores universitarios que fueron perseguidos, cesanteados, y desaparecidos durante la dictadura.

“Queremos marcar esta línea de continuidad de la memoria de nuestros compañeros, de trabajo y de la lucha”, destacaron.

El listado de la agrupación 15 de Mayo para la renovación total de la Comisión Directiva de ADU está integrada por estas personas:

Abbona Anabela Elizabeth (FCH), Arrese Alexis Damián (FCEyJ), Canciani Anabela (FCH), Ferrari Enzo David (FA), Gaggero Fiscella Micaela (FCH), Gonzalez Poblet Gisela (FCNyE), Martin Lorenzatti Miriam (FCH / FCEyJ), Massolo Alejandro Luiis (FI), Meglia Guillermo Esteban (FCV), Orden María Emilia (FCH), Repetto Funes, Jorge Damián (FCH).

