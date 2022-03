Denuncian agresión a un adolescente en la EPET: “no puede ser que mi hijo tenga que faltar y el que lo ataca vaya a la escuela”

Compartir esta noticia:











La madre de un pibe de 15 años presentó una denuncia en la Seccional Primera de Policía contra tres adolescentes que molestan y agreden a su hijo. Piden que “le garanticen la seguridad dentro de la escuela”. Aseguran que los golpean para filmarlo y subirlo a las redes.









María Gabriela Caballero presentó una denuncia policial y realizó una presentación al director de la EPET N.º 1 de Santa Rosa para que “le garanticen la seguridad a mi hijo y pueda ir a la escuela”.

“Hace una semana que vengo con problemas con la EPET porque a mi hijo S lo agarraron en el patio del Colegio, dónde le pegaron. Fui a hablar con la escuela y me dijeron que supuestamente lo suspendieron, pero siguieron las amenazas por teléfono, lo siguieron molestando. Este lunes en la parada de colectivo de Avenida Luro y Avenida San Marín el mismo chico con otros dos más le quisieron pegar a mi hijo. Uno de ellos tenía un arma blanca, que se la tiró a otro compañero con el que anda en patota”, contó la madre del adolescente.

“Ayer nos dirigimos a esperarlo a la parada de colectivo y en toda la escuela se decía que le iban a pegar a mi hijo. Siempre son los mismos el pibe de H y el de P”, indicó.

“Estos chicos ya tuvieron varias peleas y hay varias denuncias, pero nadie hace nada”, añadió.

La mujer le contó a Plan B Noticias que “los compañeros de mi nene me contaron que se había armado una barrita para pegarle a mi hijo. Esto pasó cuando repartieron los chicos en dos aulas porque todos no entran en una”.

“Nosotros queremos una respuesta, no puede ser que mi hijo esté en mi casa sin poder cursar y el que lo agrede esté en clases. En la escuela no me dan respuestas, no me garantizan la seguridad de mi hijo, dicen que fuera de la escuela no pueden responder, pero la pelea se arma en la escuela”, destacó.

“Los pibes cuentan que viene uno, le pega y aparecen tres más para pegarle entre todos. Lo hacen para filmarse y pegarle y difundirlo”, aseveró.

Gabriela contó que en la escuela “me mostraron el legajo de mi hijo, tiene buenas notas, no tiene ninguna mancha y no entiendo por qué el pibe que le pega está en la escuela y mi hijo tiene que faltar”.

Por último señaló que “ya me pasó esto también con mi hija hace unos años y la tuve que cambiar de escuela. Pero yo no quiero que mi hijo deje la EPET, él no hizo nada”.

