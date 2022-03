“Chino” Ross está detenido en Uruguay: pidieron su extradición

Compartir esta noticia:











En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, la fiscala de la causa, Cecilia Martini y el Fiscal General, Máximo Paulucci, confirmaron que Eduardo “Chino” Ross fue detenido en la localidad de Rivera, en Uruguay.

El ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, señaló en conferencia de prensa que tres policías de La Pampa están en Uruguay participando del operativo.

En el inicio de la conferencia, Cecilia Martini dijo que “surgió un dato sobre un lugar específico entre Uruguay y Brasil en el cual se encontraría residiendo el prófugo. Este dato fue reiterado por varios informantes al Ministerio Público Fiscal y fue comunicado a Interpol, que tiene el alerta roja y de captura internacional y a su vez, como todos los dato sque fueron surgiendo en este tiempo, los compartimos con el Ministerio de Seguridad, que nos brindó auxilio para realizar estas pesquisas”.









“Los resultados no eran positivos, pero en estos días surgió un dato relevante, y le solicité al Ministerio de Seguridad ayuda para corroborarlo y verificarlo y en el día de ayer por la noche, comunicándome con Interpol y la gente de Policía Provincial que estuvo en la zona a fin de recabar información, me informaron que lo habían visto, en la calle y en la localidad de Rivera, en la República Oriental del Uruguay, había sido detenido”.

“No tengo comunicación formal. Me comuniqué con Interpol, ya estamos en contacto con ellos. Según me informó la Policía Provincial, cuando la policía de Rivera, lo detiene, lo pone a disposición de un un juez de garantía y se inicia un procedimiento para corroborar la detención del detenido y de captura internacional y le informarán al Tribunal de Audiencia de aquí, respecto de la detención y comenzará el procedimiento de extradición”, dijo Martini.

Por su parte, el Ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, señaló que son tres los efectivos que ya están en Uruguay, entre ellos el Jefe de la Policía Provincial, Daniel Guinchinau, y el Jefe de la Brigada de Investigaciones, Horacio Cabrillanas.

Por su parte, el Ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli, explicó. “El domingo se precipitó cierta información de forma muy confidencial y en función de la información que me dio la señora fiscal, me reuní con el Jefe de Policía e inmediatamente dispusimos una comisión, conformada por el Jefe de Policía, un vehículo no identificable, sin armas y el Jefe de la Brigada de Investigaciones y un oficial, concurrieron a la zona, en la República Oriental del Uruguay, en Rivera, en una zona límite entre Uruguay y Brasil”.

“Con requerimiento e información de la Fiscal, salió la Comisión y se manejó entre la Fiscal, el Jefe de Policía y yo. El prófugo fue hallado en la vía pública y se le puso en conocimiento a la policía de la localidad de Rivera. Así se hicieron las tareas de investigación e intervinieron agentes de Brasil, Uruguay y nuestra gente de La Pampa”, dijo Di Nápoli.

“Formalmente, no tenemos nada y ahora comenzará el proceso de extradición. Luego de muchos momentos difíciles, esta investigación dio resultado”, dijo Di Nápoli, quien agregó que también se lo comunicó a Ziliotto y éste al Ministro de Seguridad de la Nación.

Consultado sobre cómo estaba Ross, cómo vivía o si había cambiado su aspecto físico, Di Nápoli dijo que no lo sabía. Tanto el ministro como los funcionarios de la justicia aguardan la comunicación oficial de Uruguay con la detención de Ross.

