“El Censo discrimina a las personas con discapacidad y viola la Convención sobre los Derechos de las Personas”

La directora de Estadísticas y Censos de la provincia, Laura Biasotti, estuvo en la legislatura pampeana. En el recinto, la diputada Sandra Fonseca, le manifestó sobre «la discriminación que este Censo 2022 realiza hacia las personas con Discapacidad, las que han quedado marginadas del mismo».

La legisladora expresó “Las personas con discapacidad han quedado marginados en este Censo, no se ha tomado en cuenta lo manifestado por las distintas organizaciones vinculadas a la defensa de sus derechos”.









“En el cuestionario se habla de personas con dificultad o limitación lo que resulta discriminatorio toda vez que no es lo mismo hablar de personas con discapacidad y personas con dificultad o limitación. Las personas con discapacidad no tienen dificultades ni limitaciones, preguntar por las limitaciones o deficiencias de un ser humano es poner el acento en la patología o la falta y no en lo que es: una persona con derechos humanos, igual que todo ser humano”.

Manifestó que “Si bien la funcionaria provincial no ha intervenido en la formulación del cuestionario, es la voz de la postura del gobierno nacional, el que expresa que luego se realizará una encuesta aparte a dichas personas, además de la discriminación esto genera un doble gasto público, vulnerando los principios de eficacia y eficiencia que deben regir todo acto de la administración pública nacional, máxime en épocas de crisis”.

Asimismo, en dicha Comisión se trató la nota enviada por la Universidad Nacional de La Pampa que convocan a la primera sesión ordinaria del Consejo Social solicitando la designación de los/as representantes de la mayoría y minoría parlamentaria. Manifestando Fonseca “desde esta legislatura una vez más intentan pasar por arriba del sufragio popular, no nos sorprende pues ya sucedió en distintas oportunidades como fue Pampetrol SAPEM, donde el negocio del petróleo fue la motivación para impedirnos la representación que nos correspondía en el directorio y sindicatura de dicha empresa. Comunidad Organizada es la segunda minoría elegida por el pueblo el 19 de mayo de 2019 y así debe ser respetada, más allá de los bloques que se puedan conformar, por ello nos presentaremos como corresponde”, concluyó Sandra Fonseca.

