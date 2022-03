“Es importante que el oficialismo preste más atención a los proyectos que presenta la minoría”

Compartir esta noticia:











La diputada provincial, María Laura Trapaglia, presentó en febrero un proyecto con el objetivo de incorporar a la Ley de Educación Provincial, Ley N°2.511, un nuevo objetivo a fin de que se tenga la enseñanza financiera como uno de los fines primordiales de la política educativa provincial.

“Desde la oposición también proponemos acciones concretas para el beneficio de nuestra comunidad”, expresó Trapaglia.









Dicho proyecto, aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, y hoy el gobernador Sergio Ziliotto anunció un convenio con el Banco Central de la República Argentina, a fin de promover el fortalecimiento y la difusión de la educación financiera en la provincia de La Pampa. “Desde Propuesta Federal nos alegra saber que, si bien nuestro proyecto aún no ha sido tratado como tantos otros que esperan años de ser considerados, haya llegado a oídos del gobernador de alguna u otra forma. Es importante que el oficialismo comience a prestar más atención a los proyectos que presenta la minoría, porque no por ser oposición estos proyectos son descartables”, enfatizó.

El proyecto de la diputada detalla la modificación de los artículos n°13 y n°32 de la actual Ley 2511 de Educación provincial:

Incorporándose al artículo 13° “promover la Educación Financiera temprana en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones provincial y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación financiera temprana el desarrollo de conocimientos relacionados con el conjunto de habilidades que permiten a un individuo tomar decisiones informadas sobre sus recursos financieros.”

Incorporándose al artículo 32° “brindar una formación financiera que le permita a los educandos desarrollar actitudes responsables y tomar decisiones informadas sobre los recursos financieros.”

“Formar en educación financiera es garantizar la inclusión real de nuestros jóvenes en la vida adulta”, finalizó Trapaglia.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios