Luciano di Nápoli: “los acuerdos con el FMI nunca han salido bien para el pueblo argentino”

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, manifestó su oposición al acuerdo alcanzado con el FMI y opinó que el debate interno en el Frente de Todos es saludable para la coalición. Apoyó al presidente Alberto Fernández y sostuvo que la oposición busca horadar la imagen presidencial. “Lo que buscan es socavar, lo que no consiguieron con los votos, lo quieren conseguir de otra manera”.

El jefe comunal santarroseño dialogó con Plan B, al término del acto donde fue inaugurado el Mapa de la Memoria y opinó sobre el reciente acuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI. “Los acuerdos con el FMI nunca han salido bien para el pueblo argentino. Entiendo la situación compleja en la que está el Presidente y es bueno recordar al pueblo argentino, quienes son los responsables del endeudamiento y ese responsable, se tendrá que hacer cargo, en materia política, social y ante la justicia, para saber qué se hizo con los 47.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario al gobierno de Mauricio Macri, en 2018”.

Para di Nápoli, no hay una fractura en el Frente de Todos. “Es sano en un frente electoral que se señalen las diferentes posiciones. Después, están los elementos democráticos sobre cómo dirimir las cuestiones adentro del Frente. A veces nos quejamos si las decisiones se toman a dedo, pero el debate interno dentro del Frente de Todos, es sano”.

Para el jefe comunal de Santa Rosa, Alberto Fernández no es un presidente débil, como lo consigna la oposición política y los medios de comunicación. “La oposición lo que quiere hacer es horadar permanentemente la imagen del Presidente, al que le ha tocado gobernar en una situación inédita, con dos años de pandemia, con este endeudamiento que dejó Mauricio Macri y su absoluta irresponsabilidad al tomar este crédito. Lo que buscan es socavar, lo que no consiguieron con los votos, lo quieren conseguir de otra manera”.

“De ninguna manera es un Presidente débil, sino que está intentando solucionar un montón de problemas de Argentina, en algunos casos lo ha logrado y en otros, lo adeuda”, agregó di Nápoli.

En referencia al cruce de cartas y documentos escritos entre “albertistas” y “kirchneristas”, di Nápoli dijo que “yo no me ubico en ningún documento. Lo que me parece es que los acuerdos con el Fondo Monetario, nunca han salido bien para el pueblo argentino, sobre todo para el pueblo trabajador, que son los que primero lo pagan y en ese sentido, esa es mi posición y la de muchos compañeros y compañeras”.

En este sentido, di Nápoli dijo sentirse más cerca del documento emitido por el kirchnerismo. “Si lo quieren encuadrar de una manera, puede ser. Tenemos que dar los debates en el Frente de Todos y que redunde en beneficios de la gente. Está bueno que pase, por eso somos un frente electoral y militamos en espacios diferentes, coincidiendo en el 90% de las cosas. Hay situaciones que nos separan o nos diferencian. No sé si son diferencias insoslayables, hay que pelear para que no lo sean y esta situación (el acuerdo con el Fondo), no van a traer beneficios y necesitamos solucionarles los problemas a la gente”, cerró di Nápoli.

