Agon le pidió a Ziliotto que “no ponga a la sociedad pampeana contra la institución policial”

El diputado radical salió al cruce de las declaraciones del gobernador pampeano en el marco del acto provincial por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.









El diputado de la UCR, Mauricio Agon, criticó al gobernador Sergio Ziliotto, quien reconoció en nombre del Estado pampeano, a 46 años del golpe cívico militar, el rol de la Policía provincial en la represión ilegal.

«De alguna manera el Sr. Gobernador hoy anclado en una sola posición ideológica con un análisis histórico simplista, afirmó que la policía de La Pampa fue el brazo armado del terrorismo de Estado en la provincia, afirmando además “Nos hacemos cargo”. ¿Qué sabe el Sr. Gobernador que el resto de la sociedad pampeana no sabe?», dijo el legislador radical.

«Sr. Gobernador tiene Usted la oportunidad de aclarar sus afirmaciones, no pongamos a la sociedad pampeana contra la institución policial que por cierto hoy en su enorme mayoría ha sido formada bajo el sistema democrático que nos gobierna desde el 10 de diciembre de 1983. Es cierto Sr. Gobernador que hubo agentes que prestaron servicio en la policía de La Pampa y colaboraron con violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellos condenados, no la institución policial», opinó Agon.

En esa línea, afirmó que «hay palabras y discursos que no suman en nada como lo manifestado por la máxima autoridad de La Pampa y hay discursos que forman parte de la historia que siguen iluminando nuestros tiempos» y citó al fiscal Julio César Strassera en su alegato final en el juicio a los jerarcas militares: “también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las fuerzas armadas de la Nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas sino contra los responsables de su conducción en el período 1976/82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se les endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino, precisamente, la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y, finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes la infamaron con su conducta”

