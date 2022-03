Axel Kicillof: “llegamos al gobierno en 2019 para buscar justicia social, al que no le interesa, no lo necesitamos”

Compartir esta noticia:











El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en la Plaza de Mayo y, en medio de la movilización se reunió con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, una de las más férreas críticas de la gestión del presidente Alberto Fernández.

En su discurso, Kicillof señaló: “estamos en otro 24 y cada uno de los 24 de marzo es distinto y tiene una significación distinta. Hablaba Hebe del valor de la palabra, y creo que todos los que tenemos militancia, los que tenemos compromiso tenemos que tener muy presente esa cuestión: no todo es lo mismo, no todos son iguales, no siempre estamos ante la misma circunstancia, pero siempre hay que mirar adentro de uno, buscar lo genuino, buscar aquello que nos llevó al lugar donde estamos, y ponerlo en palabras, nunca hay que callarse, nunca hay que cerrar la boca”.

“Cuando se fijan metas fáciles de alcanzar, cuando uno piensa donde está el límite de lo que tenemos que buscar, ya está empezando mal, ya se está organizando mal. El problema es siempre y permanentemente romper esos diques, romper esos límites, y correr la frontera de lo posible más allá de lo que dicen los diarios, el poder dominante, la voz de la sensatez”, criticó.

“Me parece que el ejemplo de las Madres que, si hubieran puesto precio a su palabra o hubieran actuado en base a lo que parecía razonable, nunca hubieran empezado a dar esos pasos que terminaron en la marcha de todos los jueves. Hoy es jueves, y la Plaza de Mayo está llena de gente homenajeando esa lucha, ese coraje, ese valor, y esos riesgos que tomaron y esa forma de pensar en la lucha popular como algo inclaudicable. Hebe nos habló de una memoria crítica, y nos habló de la juventud. Creo que estamos ante un 24 de marzo que -como decía al principio- tiene otro valor”, agregó Kicillof.

“Venimos de dos años sin poder hacer la marcha por la pandemia, pero eso fue después de cuatro años de tener que recordar los 24 de marzo contra un poder y un gobierno que nos decía que el 24 no tenía que ser feriado, que se venía el 2×1 para los genocidas, que los derechos humanos eran un curro, que no eran 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas”, recordó el mandatario de Buenos Aires,

“Eso de no vender la palabra es exactamente un solo mensaje: Estamos hoy acá en este 24 de marzo para buscar la frontera entre lo que nos dicen que se puede, e ir más allá. Y hoy hay que pensar para qué llegamos al gobierno en 2019 y, no es para permanecer, ni para seguir, ni para no molestar, es para darle de comer a la gente, para darle trabajo a la gente, para reactivar a nuestras industrias, poner en marcha la producción y buscar la justicia social. Al que no le interesa, no lo necesitamos”, criticó.

