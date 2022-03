Familiares de niños y niñas del jardín de la 218 exigen respuestas al cambio intempestivo de sala y maltrato

Compartir esta noticia:











Familiares de los y las niñas que asisten al jardín de 5 años de la Escuela 218 exigen respuestas al Ministro de Educación, Pablo Maccione. Este viernes, entregaron seis notas y fueron recibidas por la Directora de Nivel Inicial, María Jimena Alfonso García.

El miércoles Plan B Noticias adelantó que la escuela decidió el traslado intempestivo de las salitas de 5 años a la escuela secundaria del barrio Santa María de las Pampas, donde no hay un lugar acorde para las y los menores y deberán compartir baño con estudiantes de secundario.

Según contaron las y los padres, el traslado fue de la escuela 218, ubicada en la calle Maestros Pampeanos al 600 hasta aulas de la escuela 262, en el barrio Santa María de Las Pampas. Este viernes, fueron recibidos por la Directora de Nivel Inicial, María Jimena Alfonso García para tratar esta situación y buscar una solución al traslado.









Además denunciaron que una docente le pegó una cachetada a un niño. Este viernes le exigen respuestas al ministro Pablo Maccione.

La carta que le enviaron, dice:

En calidad de madres y padres de niñes que asisten al espacio educativo JIN N° 3 de la escuela N° 218, nos dirigimos a Ud. a fin de comunicar, por medio de la presente, distintos acontecimientos que vienen sucediendo en el establecimiento educativo citado desde el comienzo de este año lectivo. Ha sido difícil por algunas circunstancias que pasamos a comentar.

En el transcurso de una semana se designaron tres docentes. La primera fue Ms G, quien se presentó por WhatsApp, nos comentó que iba a estar a cargo de les niñes, hizo algunas entrevistas familiares e intempestivamente renunció explicando que tomaría otro cargo. Designaron a la segunda docente, P… Fue con quien iniciamos las clases y todo daba a entender que sería con ella que permaneceríamos en el tiempo de suplencia que le correspondiera trabajar. Les niñes comenzaron a manifestar en esos días que había gritos y que las maneras de comunicarse eran violentas. Hasta llegó a circular -por testimonio de una niña y un niño- que la docente había pegado una cachetada a una niña del jardín. Como grupo de madres y padres solicitamos en ese momento una reunión de urgencia (dado que, hasta allí, con el cambio de docente realizado, no habíamos tenido presentación) y en paralelo la docente P nos comunica su renuncia al cargo, por lo que desde ese día sería designada la tercera docente M B. Durante la reunión convocada la directora del jardín Marcela Chapalcaz intentó transmitirnos tranquilidad, pero las madres y padres no nos quedamos tranquilas/os. Se comprometió a elevar una nota al Ministerio de Educación, pero hasta el momento no hemos sido notificades de si el Ministerio ha tomado conocimiento y cómo ha actuado al respecto. Por otra parte, entendemos que la docente cuestionada por malos tratos hacia les niñes estaría cubriendo actualmente otro cargo, situación que preocupa en tanto sigue estando al frente de una sala de 5 años y desconocemos si lo sucedido en el JIN N° 3 fue investigado.

Luego de transitar una adaptación con la docente M. B., el día miércoles 23 de marzo -a sólo 20 días del inicio de clases- se nos cita a una reunión para anunciar el comienzo de una obra de construcción de las nuevas salas del jardín de infantes. Nos comunican que les niñes, a partir del martes de la semana próxima, van a tener que concurrir a un nuevo establecimiento educativo, específicamente la escuela N° 262 del Barrio Santa María de Las Pampas, lejos de la localización elegida por las familias para sus hijes. En la reunión se explican detalles como que compartirán el espacio del baño con les niñes de primaria (tenemos entendido que esto no se corresponde con las normativas de educación), así como también que no tendrán patio de juegos y que estarán a cargo de las docentes de sala y una preceptora.

Por todo lo anteriormente expuesto, como madres y padres de les niñes queremos manifestar nuestro profundo malestar ante los acontecimientos sucedidos, la mala organización y la falta de correcta planificación llevada a cabo desde el Ministerio de Educación y sus áreas correspondientes. Sentimos que no fuimos tenides en cuenta ni respetades con estas decisiones que avasallan tiempos y momentos de las infancias. Y como responsables de les niñes entendemos que esto tiene consecuencias directas sobre la crianza y la manera de estar y sentir la educación. Un espacio de socialización primario, de juego, encuentro y afectividad, con todas estas complejidades, recaen directamente sobre les niñes.

Requerimos a las autoridades correspondientes hacerse presentes y monitorear estas situaciones, sin perder de vista las particularidades de cada niñe y familia. Exigimos además la correcta planificación de este tipo de acciones para las que consideramos necesarios tiempos prudenciales y una adecuada antelación. Creemos que se hubieran evitado muchas molestias si se hubiese planificado en tiempo y forma para hallar el lugar más adecuado y que les niñes iniciaran el ciclo escolar en el mejor sitio posible por el resto del año, y consideramos desafortunado e incorrecto el hecho de ser notificades de un día para el otro sobre la “mudanza” a otro establecimiento.

Solicitamos se revea la decisión de mudar a les niñes a otro establecimiento educativo, retrasando por un tiempo el inicio de obra, con el objetivo de brindar a las familias la posibilidad de resolver su propia organización. Tiempo que, a su vez, ayudaría a encontrar un espacio que quizás resulte más adecuado a las necesidades de niñes de 5 años y las familias en su conjunto. Pedimos también reforzar las docentes que van a acompañar este proceso de cambio.

Sin otro particular, saludamos atte.

