El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, salió al cruce de Mauricio Macri por elogiar a Carlos Menem y aclaró que su partido construye “un programa político federal, no uno de negocios”.

Mauricio Macri defendió los indultos de Menem en el día de la Memoria al afirmar que que “Menem vino con un peronismo moderno, intentando realmente unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo, el progreso. Pacificó a la Argentina y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio”.









Esta tarde Gerardo Morales lo cruzó en un hijo de tuti, donde señaló que “la UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad”.

“Ponemos por delante los valores republicanos, la justicia social, la libertad, la igualdad y los Derechos Humanos. Estamos construyendo un programa que saque a la Argentina de la alternancia retrógrada”, añadió.

“Propugnamos una agenda moderna que incluya la explotación sustentable de recursos, y que forme parte de la agenda global de lucha contra el Cambio Climático. Además, nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín,que no han perdido vigencia”, dijo.

“En Jujuy ya hemos dado pasos concretos en ese sentido: litio, energía solar y cannabis medicinal. Necesitamos una agenda 2030 innovadora, desarrollista y federal para insertarnos como país en la escena mundial, no volver a recetas viejas que ya fracasaron”, añadió.

“Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”, cerró Gerardo Morales.

