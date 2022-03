Críticas a Di Nápoli por el Codigo Urbanistico: “Cada vez dejan más de lado a los vecinos de las decisiones”

Compartir esta noticia:











Vecinos y vecinas del Barrio Malvinas Argentinas se sienten ninguneados por la actual gestión municipal, y reclaman que no fueron convocados a discutir sobre la decisión que tomó el intendente Luciano di Nápoli de extender la traza urbana hacia esa zona, sin haber realizado las obras necesarias para que se dejen de inundar.

“La municipalidad se había comprometido a no habilitar nuevos loteos hasta que se resolviera el problema de la inundación en los barrios”, reclamaron.









El Barrio Malvinas Argentinas es uno de los que se inunda cada vez que llueve. El cuenco que allí hay recibe la recarga pluvial de la zona y de los barrios que se encuentran del otro lado de la Ruta, como el Barrio Las Artes, donde con la nueva modificación al Código Urbanístico se planea extender la ciudad.

Frente a esto, plantearon que se “ya sabemos que el cuenco del barrio Malvinas Argentinas está colapsado. Entonces con menos superficie de absorción por los loteos va a ser peor”.

Cuestionaron también que, previo a la decisión, hubo promesa de los funcionarios municipales de tomar cartas en el asunto pero que fueron ignorados a la hora de tomar decisiones que afectan a la vida de las y los vecinos del barrio.

“Los mismos que dijeron eso ahora firman el proyecto, que sabemos lo van a aprobar y lo hicieron sin que los vecinos lo supiéramos”, reprocharon.

“Nosotros nos enteramos por afuera. No estamos en contra del crecimiento de la ciudad, el código se tiene que actualizar, pero que sea dentro de un Plan que contemple la infraestructura de la zona, ¿o van a habilitar loteos en zonas inundables?”, aclararon.

“Nos van a hundir más. Y si esto no va a ser así porque no nos convocan y nos dicen cómo se va a hacer esto. No nos dieron lugar. Nosotros le solicitamos la reunión a Lucas Borra que dijo que si y todavía estamos esperando”.

“Hace más de 20 días el concejal del FreJuPa, Mariano Rodriguez Vega, se juntó en la biblioteca del Barrio Malvinas Argentinas, donde fuimos invitados, plantie esta situación y se comprometió a que nos íbamos a reunir. Todavía estamos esperando”.

“También seguimos esperando la firma del proyecto de obras que dijo Di Nápoli que tenía para los vecinos del barrio que se inundan cada vez que llueve”.

“Cuando se enteraron que íbamos a reunirnos con los concejales del FrePam nos avisaron que nos iban a dar una reunión para abril”,

“Si ellos plantean que ese futuro loteo está contemplado con la bomba que anunciaron que iban a poner en el cuenco, se quedan cortos”.

Por otra parte, lamentaron que “van a aprobar este proyecto porque tienen mayoría pero que sepan que se van a tener que responsabilizar de lo que están haciendo, que cada vez más están dejando a los vecinos de lado en las decisiones”.

“No pueden habilitar loteos atrás del Barrio Las Artes, sabiendo que viene para nuestro barrio. No sabemos qué intereses tienen o si realmente se están burlando”.

Ayer las y los vecinos mantuvieron una reunión con concejales del FrePam a quienes le llevaron su preocupación. Desde la oposición sostienen también que el municipio no respetó los lineamientos del Plan Director a la hora de realizar la nueva modificación al Código Urbanístico. Sobre todo, por el avance sobre la zona de reserva del acuífero que abastece a Santa Rosa.

Los vecinos además adelantaron que harán uso de la banca del vecino en el Concejo Deliberante para plantear su oposición a la decisión del intendente Luciano di Nápoli.

