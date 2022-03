“En el Gobierno de científicos, las universidades somos las más castigadas”

Compartir esta noticia:











Los candidatos de la Lista 1 para conducir la CONADU Histórica, Francisca Staiti, y Oscar Vallejos, estuvieron esta semana en Santa Rosa reunidos con las y los dirigentes de la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa (ADU), en el marco de las elecciones que la Federación llevarán a cabo el 30 de marzo.









Los referentes de la Lista 1, Frente por la Unidad de la Docencia de las Universidades Nacionales, estuvieron en Santa Rosa y dieron una conferencia en la sede de ADU, donde se refirieron al proceso eleccionario, y expresaron fuertes críticas al Gobierno del Frente de Todos por su política hacia el sector.

En ese marco, la candidata a secretaria General, Francisca Staiti (FADIUNC Cuyo), y el candidato a secretario adjunto, Oscar Vallejos (ADUL Litoral) , visitaron la ciudad de Santa Rosa para mantener reuniones con las y los representantes del único gremio de la docencia universitaria en la UNLPam.

Las elecciones se habían suspendido por la pandemia y pasado lo peor, CONADU Histórica se encamina a renovar la conducción el próximo 30 de marzo, con las elecciones en las asociaciones de base que definirán los mandatos de las y los congresales.

En tanto, la votación de la Mesa Ejecutiva y la Comisión Revisora de Cuentas se realizará en el Congreso Ordinario convocado para el 8 de abril en la sede de la Federación Nacional.

En dialogo con Plan B, Staiti y Vallejos explicaron que “el proceso tiene dos partes, la constitución de los acuerdos generales, y la segunda la definición de las políticas específicas que nos van a acompañar en los próximos tres años si ganamos las elecciones”, señalaron.

“Una de las propuestas que valoramos fuertemente es la mirada de género sobre la Universidad pero también sobre las estructuras gremiales. Eso viene atrasado, nosotros hemos creado a nivel Federación una dirección de género y esperamos llevarlas a un nivel de Secretaría para que tenga una participación más plena”, destacaron.

Staiti dijo que “lo que hay todavía es una estructura patriarcal con la que hay que luchar y una visión verticalista en las universidades. Los lugares de gestión y de más importancia siguen siendo ocupados por varones, cuando somos las mujeres en un 70% las que sostenemos la educación”.

“Queremos una universidad libres de violencias. Las mujeres somos muy violentadas en las universidades. Debe haber políticas para su erradicación”, afirmó.

Salarios

Los candidatos dejaron en claro que “nosotros discutimos salario y excede a la discusión presupuestaria puro y dura, porque eso se va incluyendo al presupuesto del año siguiente, para nosotros es crucial y por eso decimos que queremos recuperar lo perdido en el último año”.

Pese a esto, el presupuesto destinado a las universidades si tiene peso en las condiciones laborales, como por ejemplo la creación de cargos. «Tenes cátedras que tienen que atender a 200 estudiantes, con un equipo chico y cargos simples, significa que hay un sobretrabajo”, explicó Vallejos.

Además plantearon que también se pide por las políticas de bienestar universitario “están las cuestiones previsionales y de las obras sociales, que por ley deben ser independientes de las universidades, por eso el Gobierno no quiere destinar fondos específicos para su sostenimiento pese a que están en crisis, cosa que si sucede con las obras sociales sindicales. Entonces sostenemos con nuestro salario, que está depreciado, y ni el gobierno ni la universidad quieren apostar a nuestra salud que pasa por la obra social”.

«Gobierno de científicos»

Statiti dijo que “queda bien para el Estado decir que los docentes sostiene la educación pero la realidad es que no hay una política de Estado en la educación. En la medida en que no exista esto y sea el mercado quien rija las reglas vamos a seguir así”, planteó.

La dirigente sostuvo que “la firma con el FMI va a condicionar fuertemente a la educación en nuestro país, pero fundamentalmente a la universidad. Somos un foco de ataque y de cuestionamiento. La internacionalización de las universidades de la que se llenan la boca hablando ahora, es ponernos al mismo nivel de universidades importantísimas del mundo, con un régimen de acreditación de saberes con las cuales no podemos competir, salvo la UBA, puede ser Córdoba. No se puede competir, eso termina precarizándote”.

“Son políticas de la OCDE, el FMI, el Banco Internacional, que influyen. En el Gobierno de científicos, como le dicen por ahí, las universidades somos las más castigadas”, afirmó.

Por su parte, Vallejos manifestó: “Nosotros somos una Federación autónoma del partido de Gobierno. Mantenemos nuestra autonomía a lo largo de los años y sobre eso siempre tenemos una crítica al Gobierno nacional. Prometieron que el sistema público de investigación iba a tener un rol central para las próximas políticas y eso no ocurrió. Los salarios de Universidad, CONICET, INTI, INTA, la CNEA, están en niveles de 2019 y ni hablar de 2015. Entonces, como se va a tener un sistema público de producción de conocimiento, que pueda responder a las necesidades sociales, si quienes sostenemos eso tenemos que tener otro trabajo”.

También cuestionaron la reducción presupuestaria “también se ha depreciado, cuando se compara cuanto se cobra quienes trabajan en universidades respecto de países de la región, como Chile, Brasil o Uruguay, nuestros salarios son muy bajos. Hay una disonancia entre el discurso y lo que ocurre en la práctica”.

“Haciendo una hipótesis interpretativa podemos decir que las políticas de depreciar al trabajador del Estado, no ha mejora la condición del trabajador del Estado desde los 90. Esas políticas no se revirtieron. La ciencia y la educación deben ser estatales, pero implica que el Estado haga un esfuerzo enorme para dar condiciones”.

“Uno de los fenómenos más frecuentes en estas condiciones es la fuga de cerebros. Hoy los jóvenes no están optando por las carreras porque no encuentra su realización vocacional en la universidad porque no se pueden mantener. De eso hablamos cuando decimos de que manera las políticas de educación superior están atadas a las de desarrollo y mejora de la calidad de vida de la gente», sostuvo Vallejos.

-El Gobierno habla de repatriación de científicos ¿hay fuga de cerebros?

-La hubo durante el gobierno anterior. Ahora no la hay y nadie quiere volver con estas condiciones.

-La paritaria de docentes universitarios cerró en un 41% en cuatro cuotas. Los últimos números de la inflación dan para pensar que lo va a superar ampliamente

-Si, a pesar de que Conadu Histórica rechazó la propuesta del Gobierno es lo que se terminó aprobando. Fue una paritaria expresa El 13% de marzo ya quedó corto. Además, el 3% que se suma es del 2021. Con lo cual si el argumento es cobraron el 16% es mentira. Tampoco sabemos si llega a cubrir el 12% a junio, que es sobre marzo, al igual que el 6% de agosto y el 10% de diciembre, nos golpea duramente. Lamentablemente fue una paritaria exprés, donde no se dio tiempo a nada. Nuestro planteo es llevar adelante con las asociaciones de base la convocatoria a la revisión del salario. Esto va a traer aparejado lucha, que es como siempre hemos logrado conquistas para las y los trabajadores. En el análisis hay que entender también que los docentes universitarios deseábamos volver a la presencialidad. En ese contexto se decidió que no estábamos en condiciones de parar ahora.

«Quienes están en la otra lista tienen una decisión de partido. Es decir, si tienen que parar y el gremio replica. Nosotros tenemos la agenda que nos marcan las bases», sostuvieron.

La lista que disputa al oficialismo la conducción de la Conadu Histórica es la lista 6 – Multicolor, encabezada por Antonio Rosselló (AGD UBA) en la Secretaría General, seguido por Nadia Plaza (ADIUNT Tucumán) como candidata a Secretaria Adjunta.

La CONADU Histórica es una de las federaciones bajo el paraguas de la CTA Autónoma, liderada por Ricardo Peidro, cuya secretaría Adjunta, Claudia Baigorria, proviene de ese sector.

