Dos femicidios en menos de 72 horas: Marcharon por Santa Rosa (videos)

Este lunes alrededor de mil mujeres salieron a las calles de la capital pampeana para reclamar por los dos femicidios cometidos en menos 72 horas. Ambos fueron realizados por integrantes de fuerzas de seguridad.

El lunes a la mañana se produjo un femicidio y posterior suicidio se produjo en Dante Alighieri al 1.300 de nuestra ciudad, en un edificio ubicado a mitad de cuadra. Un militar asesinó a su pareja y luego se suicidó.









El femicidio de este lunes ocurre a tres días del femicidio de Elsa Susana Muñoz por parte de su pareja, Antonio «Toni» Boland (44) en el barrio de Villa Elisa de Santa Rosa. El hombre era integrante de la Policía Federal. Con este hecho, son tres las mujeres asesinadas durante el año, luego del fallecimiento en enero de Mirta Fetter a manos de Marcelo Darío Aguera, quien se encuentra con prisión preventiva.

Frente a esta situación, mujeres y disidencias se autoconvocaron para hoy a las 20 horas en la plaza San Martín de Santa Rosa para manifestar públicamente “nuestra rabia ante la inacción e inoperancia estatal”.

En la plaza San Martín, resolvieron marchar por las calles de la ciudad. Primero tomaron la calle Gil, Av San Martín, Avellaneda, Lagos y volvieron por la Gil.

En la convocatoria le apuntaron a las a autoridades “que deberían luchar y trabajar para prevenir femicidios y toda clase de crímenes por pertenecer a géneros disidentes”.

“No sólo no acompaña, no previene, no otorga los presupuestos necesarios, no declara la emergencia, sino que los provoca con las armas que pone en manos de las ‘fuerzas de seguridad’”, denuncian.

