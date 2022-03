Femicidios: convocan a una marcha para denunciar la “inoperancia del estado”

Compartir esta noticia:











Mujeres y disidencias se autoconvocaron para hoy a las 20 horas en la plaza San Martín de Santa Rosa para manifestar públicamente “nuestra rabia ante la inacción e inoperancia estatal”.

En la convocatoria le apuntan a las a autoridades “que deberían luchar y trabajar para prevenir femicidios y toda clase de crímenes por pertenecer a géneros disidentes”.









“No sólo no acompaña, no previene, no otorga los presupuestos necesarios, no declara la emergencia, sino que los provoca con las armas que pone en manos de las ‘fuerzas de seguridad’”, denuncian.

“Queremos que el dolor sea rabia que arda en la plaza central. Que sea abrazo para las familias de las mujeres asesinadas. Que sea un encuentro entre nosotras y nosotres para tirar al patriarcado y que el miedo arda!”, finaliza la convocatoria.

