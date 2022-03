“Hay que implementar políticas públicas reales y dejar de usar nuestra lucha como un slogan de campaña”

Compartir esta noticia:











Este lunes un femicidio y posterior suicidio se produjo en Dante Alighieri al 1.300 de nuestra ciudad, en un edificio ubicado a mitad de cuadra. Un militar asesinó a su pareja y luego se suicidó.

El femicidio de este lunes ocurre a tres días del asesinato de Elsa Susana Muñoz por parte de su pareja, Antonio «Toni» Boland (44) en el barrio de Villa Elisa de Santa Rosa. El hombre era integrante de la Policía Federal. Con este hecho, son tres las mujeres asesinadas durante el año, luego del fallecimiento en enero de Mirta Fetter a manos de Marcelo Darío Aguera, quien se encuentra con prisión preventiva.









Frente a esto, la diputada provincial sostuvo textualmente lo siguiente:

El lunes 28 de Marzo en la capital pampeana amanecimos con una triste noticia: Un nuevo femicidio en Santa Rosa. Un militar de 40 años mató a su pareja de 37 años con un FAL. El femicidio conmueve y preocupa ya que el viernes 25 de marzo (tres días antes) un efectivo de la Policía Federal también mató a su pareja con su arma reglamentaria y luego se suicidó.

Ya van 3 femicidios en lo que va del 2022 en nuestra provincia y dos efectuados por agentes de las fuerzas de seguridad. Esto reaviva un debate de larga data y que ha sido llevado adelante por las distintas organizaciones de DDHH: la tenencia del arma reglamentaria fuera del horario laboral. Problemática que no es nueva en La Pampa, porque nos faltan Andrea Aguirre, asesinada en 2008 por su esposo, un policía de la Provincia de la Pampa; Patricia Ponce, asesinada en 2009 por su ex pareja, un suboficial del Ejército; y Susana Muñoz asesinada el pasado viernes por su pareja, un policía de la Federal.

No se trata únicamente de la posibilidad o no de portar un arma fuera del horario de trabajo. Un hombre que se cree dueño de una mujer y está decidido a matarla por no poder tenerla, lo va a hacer de todos modos. Lo que no podemos permitir es que estos violentos y femicidas sean los encargados de velar por nuestra seguridad.

¿Cuántas veces tenemos que denunciar las mujeres la violencia ejercida sobre nosotras? Se trata también de la formación de nuestros agentes del Estado, de evaluar periódicamente el perfil psicológico de quienes portan un arma para que no la usen para matarnos.

En el marco del tratamiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, el ministro de Seguridad defendió el uso del arma reglamentaria fuera del horario laboral: “…Se creía conveniente que cuando el policía terminaba la hora de servicio, deje en el locker de la comisaría el arma, que salió a raíz de estos horribles casos que tuvimos en la Provincia de Buenos Aires, donde un policía mató a una novia, o a una mujer o a su esposa con el arma reglamentaria. No sucede en la Provincia de La Pampa, pero también se hizo saber que el policía es policía las 24 horas, y si le hacemos dejar el arma deja de ser un policía, y pasa a ser un ciudadano común, y vamos a perder la mitad de personal policial armado que tiene que velar por la seguridad nuestra…”.

En Febrero de este año, también se llevó acabo en nuestra provincia el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios. En ese encuentro, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta manifestó: «Contar con información a tiempo y con indicadores de riesgo es sumamente importante para garantizar abordajes eficaces en casos de violencia de género.” Y «Si damos una mala respuesta como Estado, lo que estamos haciendo es aumentar los riesgos para los femicidios». ¿Acaso los femicidios anteriores en mano de hombres de las fuerzas de seguridad no fueron indicadores de riesgo importantes para tomar las medidas necesarias sobre la portación de arma fuera de servicio? Claramente, el Estado está fallando.

La realidad nos demuestra que una vez más el Estado es ineficaz, nos volvió a fallar a las mujeres que hemos conquistado muchos derechos a partir de la lucha colectiva, de salir a las calles y gritar para que nos escuchen. El Estado falla en la formación de nuestra policía que, en lugar de garantizar la seguridad de la ciudadanía, abusan de su autoridad para coartar nuestras libertades. Tampoco se aplica de manera correcta la Ley Micaela ya que no debe quedar sólo en un acto administrativo sino implantar verdadera perspectiva de género en los agentes del Estado para romper con la desigualdad y erradicar la violencia.

Necesitamos del compromiso real de los tres poderes del Estado para terminar con la violencia en La Pampa, comenzar con la implementación de políticas públicas reales y dejar de usar nuestra lucha como un slogan de campaña.

A los hombres les ha tocado por educación, cultura o costumbre el estereotipo de ser los fuertes, el rol de proveedores e insensibles y durante mucho tiempo ha sido así. Éstas son construcciones que se refuerzan en mandatos de género, creencias construidas y reproducidas culturalmente. Se sienten tan dueños de nosotras que tienen el derecho a decidir por nuestras vidas #ParenDeMatarnos

