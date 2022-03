Morales: “Macri está lanzado como candidato y está en estado puro”

Compartir esta noticia:











El presidente de la UCR también aseguró que «estamos ante el Gobierno más ineficaz de la historia» y lo atribuyó al «problema de liderazgo» que existe en el oficialismo.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró hoy que el ex jefe de Estado Mauricio Macri «está lanzado» a una nueva candidatura presidencial y destacó que «está en estado puro», ya que no oculta muchos de sus pensamientos como la reivindicación del menemismo y la defensa de las privatizaciones.









En diálogo con «Lado P», el programa que conducen Elizabeth Peger y Eduardo Paladini por Radio Rivadavia, el gobernador de Jujuy admitió que con Macri está «bastante lejos» y resaltó que «las diferencias no son mínimas».

En cambio, señaló que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien ya blanqueó sus aspiraciones presidenciales, «tiene una posición bastante racional» que tiene que ver con «parar a la coalición en el centro» político e ideológico.

De todos modos, aclaró que en 2023 «va a haber un candidato a presidente radical», y acotó que también habrá candidatos de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales provincias del país.

«Exigimos que la relación en Juntos por el Cambio sea simétrica. No aceptamos dueños ni nos creemos dueños», expresó el referente radical, quien señaló que es posible que el año que viene hayan fórmulas cruzadas con el PRO, aunque aclaró que una candidatura radical a presidente no se negociará.

Sobre Macri, Morales sostuvo que lo ve en una candidatura, ya que sigue siendo «un líder indiscutible en Juntos por el Cambio» y el jefe del PRO.

«Lo veo en una candidatura. Está lanzado y está en estado puro. Expresa su pensamiento explicito. Todo lo que le sale de su propia convicción lo dice sin tapujos», analizó, y puso como ejemplo la reivindicación reciente que hizo del menemismo.

«Hay algunas expresiones de él con las que no estamos de acuerdo como la reivindicación de Carlos Menem y del modelo neoliberal de la década del noventa», aclaró.

«Estamos bastante lejos, no son diferencias mínimos. Por eso habrá que dialogar. De todos modos, no fue esa la convicción que tuvo cuando gobernó. Mauricio era mucho más amplio, permeable a distintas ideas», diferenció.

Morales admitió que al gobierno de Cambiemos le «fue mal» y que «defraudó al conjunto de la sociedad», razón por la cual se perdieron las elecciones en 2019.

«Hay que tener una actitud reflexiva y autocritica y no lleguemos amontonados como llegó el Frente de Todos. Y hay que llegar con un fuerte liderazgo. Sino pasa lo que está pasando en el país. Hay todo un clima de que no hay gobierno. La gente azorada está viendo cómo se pelean. Ya no tienen límite en decirse cosas dentro del Frente de Todos. Tenemos que exigirles que se dediquen a gobernar y a resolver los problemas del país», apuntó el jujeño.

Sobre la crisis que existe en el oficialismo, Morales atribuyó esa situación al problema de liderazgo que existe en un Gobierno donde el presidente Alberto Fernández no puede afirmarse como jefe político a raíz de la influencia que sigue teniendo la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Hay que resolver el problema de liderazgo que tiene la coalición de gobierno. Por un lado, Cristina con una actitud muy irresponsable. Ella era la jefa cuando gobernaba, y Macri era el jefe cuando le tocó. Eso no ocurre ahora, hay un esquema de doble comando. Lo que tiene que hacer Cristina como vicepresidenta es cumplir ese rol y dejar que el Gobierno gobierne», enfatizó.

«Por otro lado, están los que esperan que el Presidente se convierta en el jefe del Gobierno. Ese es el desafío que por estas horas debe tener el Presidente y quienes gobiernan porque sino se profundiza lo que viene ocurriendo. Estamos ante el Gobierno más ineficaz de la historia», sentenció.

