Advierten por faltante de gasoil en estaciones de servicio

Compartir esta noticia:











La falta de gasoil se comenzó a sentir en Santa Rosa debido a un recorte en el cupo que entregan las petroleras.

El presidente de CECLA, Roberto Martínez, señaló en declaraciones radiales que las petroleras establecieron cupos fijos a las estaciones y lo sufren más las estaciones blancas, es decir aquellas que no trabajan con ninguna marca de compañías petroleras, sino que compran los combustibles en el mercado mayorista.









Se siente a fin de mes donde los cupos son mensuales y la cosecha se masificó en todo el país”, dijo Martínez a LU 33, Emisora Pampeana. #También hubo un fuerte impacto en los precios mayoristas que afecta al agro y al transporte y la fuerte suba provocó que la gente se volcara a las estaciones de servicio” agregó.

Consultado sobre si habrá una solución en el corto plazo, manifestó que no. “No creemos que esto se vaya a solucionar el mes que viene, esto va para largo. El contexto internacional no ayuda, las petroleras trabajan con un crudo a U$S 57 cuando internacionalmente está U$S 100 el barril, y como no alcanza la producción nacional, hay que importar un 20%”, dijo.

En cuanto a la venta, Martínez dijo que “hay estaciones de servicio en La Pampa que te venden hasta 500 litros a los clientes locales o 150 litros por turno”.

A modo de ejemplo, un camión gasta 40 litros cada 100 kilómetros. “En un trayecto largo tienen que parar en cada pueblo y ver si le cargan”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios