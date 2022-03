El Movimiento Mayo apoyó la iniciativa de Bensusán para que sea Ley el Programa Conectar Igualdad

Compartir esta noticia:











En un comunicado, criticaron al gobierno de Mauricio Macri y sus representantes provinciales, Maquieyra, Kroneberger y Berhongaray. “En consonancia con el poder ejecutivo de ese momento, son responsables del profundo deterioro de la educación”.

El Movimiento Mayo, expresó su apoyo al Proyecto de Ley presentado por el Senador Bensusan, referido a garantizar el Programa Conectar Igualdad, como un Derecho garantizando la provisión de dispositivos tecnológicos, para estudiantes y trabajadores de la educación a fin de favorecer la incorporación de los mismos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Además, en un comunicado de prensa, recordaron que el programa fue discontinuado por la gestión del ex presidente Mauricio Macri y las consecuencias se vieron en la educación virtual que transitó la sociedad argentina con la pandemia de coronavirus. “Cambiemos ha sido una fuerza política que en 4 años de gestión de Macri, disminuyó drásticamente el presupuesto educativo y el flujo de fondos a las provincias para ese fin, no se pudo construir una sola escuela, cortó la provisión de partidas para el mantenimiento de las escuelas, y este programa Conectar Igualdad, como tanto otros, también dejaron de financiarse”, resaltaron.

En este sentido, criticaron a legisladores de la oposición: “Maquieyra, Kronenberger, Berongharay, y consonancia con el poder ejecutivo de aquel momento son responsables del profundo deterioro de la educación, máxime en pandemia”, cuestionaron.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“No puede volver a suceder que gobiernos de turno, como el de Cambiemos en sólo 4 años decidan arbitrariamente suprimir derechos sociales de esta naturaleza, que no hicieron otra cosa que agrandar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Esos dirigentes políticos que se jactaron durante la pandemia de hacer política oportunista con el tema educativo, y lo siguen haciendo, fueron quienes con sus acciones, condenaron a los más vulnerables a la casi exclusión educativa.

Comenzada la pandemia, el crecimiento de contagios por COVID19 crecía asombrosamente, las vacunas no existían. La salida en el mundo entero fue el aislamiento con la consecuente suspensión de la presencialidad educativa. La educación en forma virtual implicó modificaciones de condiciones de trabajo y deterioro educativo. La evidencia fue notoria no solo en Argentina sino en el mundo entero, los obstáculos estaban a la vista: el 50 % de les trabajadores y de los alumnos-as no contaban con computadoras, en algunos casos en forma compartida con varios integrantes del grupo familiar, porcentajes similares para el acceso a la conectividad, que hasta el momento, no sólo es pago, sino que está fuertemente concentrado en pocas empresas, lo que determina un costo, muchas veces inaccesible para estudiantes y docentes. El gobierno nacional y el provincial, han intentado cubrir esas deficiencias, pero el daño estaba hecho, y reparar lo que se destruye en poco tiempo, lleva sus tiempos. Las computadoras del programa Juana Manso- Conectar Igualdad, se están entregando a estudiantes, la formación se realiza, la conectividad se incorpora en principio en las instituciones, y es de esperar, que se concreten más acciones para llegar a más familias.

Cambiemos ha sido una fuerza política que en 4 años de gestión de Macri, disminuyó drásticamente el presupuesto educativo y el flujo de fondos a las provincias para ese fin, no se pudo construir una sola escuela, cortó la provisión de partidas para el mantenimiento de las escuelas, y este programa Conectar Igualdad, como tanto otros, también dejaron de financiarse. Por eso, también aquí es necesaria la memoria: Maquieyra, Kronenberger, Berongharay, y consonancia con el poder ejecutivo de aquel momento son responsables del profundo deterioro de la educación, máxime en pandemia.

Por todo lo expuesto vemos positivo que este proyecto, como el de financiamiento educativo, sea convertido en Ley, de modo de que se protejan derechos, y por supuesto, será luego la sociedad a través de sus organizaciones quien exija su cumplimiento, de manera de hacer realidad el derecho social a la educación y la igualdad de oportunidades, de otro modo no hay justicia educativa, ni superación colectiva de nuestro pueblo”.

