Mujeres autoconvocadas reclamaron articulación entre las áreas del Estado para abordar los femicidios

Mujeres autoconvocadas contra los femicidios se reunieron esta mañana en Plaza San Martín y reclamaron una articulación de las diferentes áreas del Estado para abordar los femicidios y la violencia de género.

En una nota presentada al intendente Luciano di Nápoli, solicitaron la conformación de una Mesa intersectorial para abordar la violencia de género.

Reclamaron “más presencia en el territorio” y una articulación entre las áreas de la municipalidad, salud y educación, que son los primeros lugares donde se abordan estas temáticas.

Roxana Rechimont, representando al gremio ATE, dijo a Plan B que la decisión de la concentración en Plaza San Martín, la tomó la Mesa de Emergencia, creada en plena pandemia y que cuenta con la participación de sindicatos, organizaciones sociales, colectivas feministas que trabajan con la Secretaría de la Mujer a nivel provincial y la Dirección de Políticas de Género, a nivel municipal.

“Hemos venido planteando las necesidades y urgencias sobre todo tipo de violencia sobre nuestro territorio. Los dos últimos femicidios, en realidad llevamos tres, vemos que viene anticipando la ausencia del Estado. El Estado no llega a todos lados lamentablemente y nosotros tampoco”, dijo Rechimont.

“Por más voluntad, proyectos o iniciativas que tengamos las mujeres que estamos militando en la temática, es imposible, no solo porque nos atañe la cuestión económica, sino también porque no hay una política clara que se tiene desde el Estado, tanto municipal como provincial y cuáles son los objetivos para erradicar y militar la información sobre la violencia intrafimiliar”.

Rechimont recordó que ocurrieron en la capital pampeana dos femicidios en 48 horas. “Podemos poner un montón de excusas, de títulos a esta situación. La realidad es que se llevaron a tres mujeres, tres compañeras y el Estado sigue estando ausente”.

“Queremos interpelar al municipio para que tenga una mesa que está conformada desde el año 2010 y que tiene que trabajar en estas políticas. Lo hemos hecho en otras instancias, en el 8M, en el 25 de noviembre, fechas claves para nosotras, donde hemos acercado proyectos y solicitado reuniones, para trabajar en conjunto. Nosotras pertenecemos al Estado, somos trabajadoras y vivimos en esta provincia. Y la verdad, es que no hemos tenido ninguna respuesta”, criticó.

“Y esto se sigue agravando, porque las políticas públicas no llegan y porque los estamentos estatales que tienen que dar respuestas a nosotras, a las mujeres y niñas de esta provincia, no lo hacen. Vamos a interpelar al Intendente de Santa Rosa y le vamos a entregar una nota ahora, solicitando la conformación de esa Mesa, donde tienen que participar todos los actores y nosotras también, para buscar una política clara y respetar las leyes que ya tenemos”, agregó Rechimont.

En este sentido, aclaró: “una política clara significa que nosotros sepamos que una víctima sepa adónde asistir, cuáles son sus derechos, cómo tiene que actuar, el acompañamiento, cosa que no está sucediendo. No hay acompañamiento del Estado ni a los familiares, ni a las víctimas. Tenemos dos femicidios y en los cuales, nadie se ha acercado a esas familias, excepto nosotras”.

“Falta presupuesto y tienen que declarar la Emergencia Provincial. Y no es solo para que haya equipos, necesitamos un presupuesto real, con $24.000, no se va a erradicar la violencia en la provincia, con un equipo de 15 o 20 personas, tampoco y además, en el contexto que se encuentra la Dirección de Políticas de Género, donde se atiende a las mujeres más vulnerables de la sociedad y está cerrado”, cuestionó Rechimont. “De la misma manera que nosotras trabajamos, el Estado hace trabajar a las compañeras y compañeros de la misma forma”, agregó.

“Nosotros no ponemos en tela de juicio las voluntades de las compañeras que acceden a cargos de funcionarios, lo que estamos diciendo es que hay una clara decisión política, de no hacer nada”, explicó.

“Si estás a cargo de Secretaría o Dirección tan importante o sensible, y no tenés presupuesto para darle respuestas a las víctimas, que quedan en total soledad, sin recursos, sin trabajo, porque la mayoría de estas compañeras no tienen trabajo estable y encima, con $24.000, hay que darle una solución habitacional, una propuesta de futuro para resolver su vida económica y, además, no se da una contención psicológica o de acompañamiento, es imposible”, dijo Rechimont.

– ¿Puede haber falta de confianza en los organismos del Estado para esta problemática?

– Por supuesto que sí. Si tengo un Estado, donde me acaban de matar a mi hermana o a mi hija y ni siquiera recibo un llamado, el Estado está ausente. Nadie se compromete desde el Estado a trabajar en la política como corresponde, de hacer política social. Excusas tenemos todos y todas, pero el Estado tiene que accionar.

– ¿Cómo se advierte en una familia situaciones de violencia profundas?

– Si tenés líneas clara de dónde acudir, si tu denuncia anónima o si tu acercamiento a un establecimiento, va a ser resguardado, la gente va a denunciar. El problema que no hay resguardo, no hay seguridad del Estado hacia las víctimas.

Por otra parte, Mónica Molina señaló: “por ejemplo, el número que todas tratamos de visibilizar, que es el 144, cuando he llamado desde Santa Rosa u otros puntos de la provincia, deriva a otros números, que no atiende la gente que corresponde y que debería acompañar en situaciones de violencia”.

“Claramente el Estado no está teniendo a través de quienes gobiernan, vocación política de tener este tema en la agenda, como una cuestión prioritaria. No está ni visibilizado y no hay distintas líneas en los organismos o en la calle. Se trata de tener una política coordinada, por eso reclamamos que funcione el Consejo de Políticas de Género, que tiene planchada la ordenanza en el Concejo Deliberante. No sabemos por qué y es un ámbito que, en lugar de estar diciendo esto en la calle, necesitamos un ámbito institucional donde decirlo. Eso no está ocurriendo”.

“No nos convocan para elaborar políticas. Siempre acercamos acciones y propuestas. Es algo paradójico: tenemos un nivel de funcionarios que no está accionando, no lleva adelante políticas públicas y las activistas feministas, pensamos y elaboramos propuestas que se debería hacer. Desconocemos el plan de trabajo de un área tan sensible.”

“El municipio es la primera puerta de entrada para el reclamo, como lo son salud o educación. Por eso entendemos que tiene que haber una fuerte articulación entre los estamentos y escuchar lo que hacen las compañeras que están trabajando en el territorio, que son las que tienen el termómetro de lo que pasa en la calle”.

EL RECORRIDO

Luego de entregar una nota en la municipalidad el grupo de mujeres autoconvocadas contra los femicidios marchó por la avenida San Martín y se dirigió a Casa de Gobierno a entregar otra nota a funcionarios a nivel provincial.

En Casa de Gobierno, fueron atendidas por el Subsecretario de la Gobernación, Bruno Ramírez. El grupo de mujeres reclamó que alguien del Gobierno se comunique con la familia de la víctima de femicidio, porque aseguran que nadie llamó para ver si la hija necesitaba algo.

